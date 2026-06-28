教えるなら早いうちから！　自立に必要な「マナー」「作法」を発達障害の子に身に付けてもらう方法

落ち着けない、こだわりを抑えられない、気持ちを切り替えられない……発達障害を抱える子には「できない」ことが多く、保護者の悩み・教師の負担となっている。“いずれはきちんと自立してほしい”そう考えると少しでも「できること」を増やしておきたいところだが、どうすればいいのか。発達障害の臨床に長年携わる医師2人が総力を挙げてつくった著書『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』から、とっておきの知恵をご紹介する。

失敗を恐れず外に出よう

ここでいう「公の場」とは、家の外すべてを指します。ときには見知らぬ人と接することもある場所。そのような場での適切な振る舞い方をどう子どもに伝えるか、考えてみます。

まず、私たちがどのように育ってきたのか、少し振り返ってみましょう。どんな人も、最初は家族の手厚い庇護（ひご）のもとにあったはずです。

そして次第にひとりで行動する範囲が広がり、他者との接点が増え、やがては自立して社会のなかで生活する、そのような過程をたどってきたのではないでしょうか。

しだいに増えていく他者との関わりのなかで、すべてが順調に進んだわけではなかったと思います。トラブルや「つまずき」を経験したり、「うっかりミス」をして冷や汗をかいたりしたことが、きっとあったはずです。

「つまずき」や「うっかりミス」はときに恥ずかしく、ときに苦い経験だったに違いありませんが、同時に人生の貴重な糧ともなったはずです。少々痛い目に遭うことがあっても、経験をとおして多くを学び、身につけることができたから今日の姿があるのではないでしょうか。

これから成長し、家族のもとを離れていく子どもたちも、いずれは私たち大人と同じような経験をすることになります。やがて訪れる自立の日に備え、失敗を恐れることなく、少しずつでいいので街へ出て行動範囲を広げ、社会へと出る練習をしていきましょう。

まずは「あいさつ」から

公の場での振る舞い方で基本となるのは、やはり「あいさつ」だと思います。具体的には家族同士で、

「おはようございます」「行ってきます」

「ただいま」「いただきます」

「ごちそうさま」「おやすみなさい」

などを言えるようにすること、それが第一歩です。

外出時に知り合いと顔を合わせたら、必ず「こんにちは」などと伝える、あるいは来客があったら「いらっしゃいませ」と言う、などの礼儀も少しずつ教えてあげてください。いずれの場合も言葉で教えるだけでなく、大人が率先して手本を見せることが大事です。

あいさつは、できるだけ小さい頃から子どもに教えて、どのような場であっても確実にできるようにしていくことが望まれます。

たとえ促されてであっても、あいさつができたらほめてあげてください。できなかった場合は叱らず、「今度はあいさつをしようね」と心づもりさせましょう。

来客があるとき／よその家を訪問するとき

状況に合った「あいさつ」の仕方や振る舞い方を、家族が手本を見せながら子どもに教えていきましょう。子どもはまだ経験が乏しいため、言葉で教えるだけではイメージがわかず、なかなかできるようになりません。実践的に体得させることをおすすめします。

たとえば来客の予定があるときは、お辞儀をしながら「いらっしゃいませ」と伝え、あとは引き下がってよいことを、事前に伝えて練習します。そして上手にできたら、子どもをほめてあげてください。

まずは大人がお手本になります。届け物をしに他の人の家を訪ねる場面を想定して説明します。

（1）出かける前にシミュレーション

出かける前に、どのような段取りで何をするか、下のイラストのような流れで練習する。

このように教えた後、たとえば「お母さんのあとで『こんにちは』とあいさつしてね」と説明し、子どもに心づもりさせておく

（2）関連する作法を教える

中学年以上の子どもとは、届け物の渡し方も練習する。まず親が実際にやって見せ、子どもと練習し、折を見てトライさせてあげるとよい。

また、来客や、訪問先で人と接するのを好まない子どもにも「あいさつ」「振る舞い方」は教えるべきですが、苦手な子どもに無理に実行させると逆効果になることもあるので注意してください。逆に、少しでもできたら必ず、「上手にできたね」「届けてくれて、ありがとう」などとほめてあげましょう。

【後編を読む】ポイントは「根回し」「環境調整」！ 発達障害の子が式典でパニックになるのを防ぐためにできる5つのこと

ポイントは「根回し」「環境調整」！ 発達障害の子が式典でパニックになるのを防ぐためにできる5つのこと