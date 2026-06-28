【ジルスチュアート】数量限定のサムシングピュアブルーが可愛い♡

変わることのない愛の想いが込められたサムシングブルーは、花嫁を幸せにみちびく色。【ジルスチュアート】のSomething Pure Blue は、2026年5月に数量限定で発売されました。やわらかなウエディングヴェールのように透明感溢れるブルーのアイテムで、サムシングブルーブーケの香りが印象的なシリーズです。

【ジルスチュアート】数量限定のサムシングピュアブルー♡

パウダーは、ウエディングドレスのチュールを纏ったような、ヴィンテージ感のある可愛いデザイン♡

リップは、持ち手からキャップまで初夏の澄んだ青空を思わせるブルーに染まった特別仕様。

どちらもJILL STUARTらしい口マンティックな世界観が魅力です♪

サムシングピュアブルー「フェイス ＆ ボディパウダー Ｎ」

価格：6,050円(税込)

顔にも身体にもマルチに使用できるパウダー。

white（シルバー・ブルー・ピンクパール）、clear blue（ノンパール）、pure pink（ノンパール）の3色のパウダーが混ざり合い、絶妙な透明感が生まれます。付属のパフは、水色のリボンが付いた限定仕様。

サムシングピュアブルー マイリップス 04 sky lullaby

価格：3,520円(税込)

透明感を引き出すシアーブルーに、大粒のシルバーパールを配合したリップ。

キャップは一輪の花がモチーフで、シークレットミラーを開けると、花冠とJマークがあらわれます。

シークレットミラーは、メイク直しにも便利です。

〈仕上がりイメージ〉涼しげなブルーコスメでメイク♡

写真左：ダマスクローズエキス・エーデルワイスエキス・マドンナリリーエキスなどの保湿成分を配合し、なめらかな付け心地のパウダー。ふわっと毛穴をぼかし、透明感のある肌印象に見せてくれます。

写真右：唇の水分に反応して、シアーブルーが自分だけのピンク色に変わるリップカラー。ティント効果で色も長持ちし、まるで素の唇がキレイになったようなピュアな血色感が叶います♡

※すべてメイクアップ効果によるものです。