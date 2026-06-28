コンクリート壁に、昇り龍のような模様があらわれています。

これ、実はナメクジの這ったあとなんです。

【写真を見る】【昇り龍の文様？】「それ、ナメクジの這ったあとです」なぜナメクジはブロック塀やコンクリート壁を好む？【梅雨】

雨の日に、コンクリートやブロックの壁でよく見かけるナメクジ。

いったいなぜ、そんなところにいることが多いのでしょう。

害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

梅雨のころ、ブロック塀によくいるのはなぜ？

──ナメクジは、どうして梅雨のころ、ブロック塀などでよく見かけるのでしょうか。





（東洋産業 大野竜徳さん）「ナメクジは梅雨になって突然発生しているわけではありません。ナメクジは一年中どこかにいます。冬は落ち葉の下や石の裏、土の中など湿った場所で活動していますし、真夏も昼間は物陰に隠れて夜涼しくなって湿度が上がったときに地上に出てきています。

なぜなら、ナメクジにとって最大の敵は乾燥。体の大部分が水分でできているため、乾燥すると命に関わります。

だから乾燥した日中は目にすることはないのです。



梅雨になると湿度が高くなり、体表から水分を失いにくくなるため、少し地面が濡れていれば、日中でも普段は隠れている場所から堂々と出てきて私たちに見つかってしまうのです。



ナメクジは増えたのではなく、目につくようになった、が正解ですね」

なぜコンクリートの塀などの垂直面に？

──どうして、雨の日や雨あがり、あるいは早朝など、日当たりの悪いコンクリートの塀などの垂直面によくナメクジがいるのでしょうか？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「これには理由が3つ考えられます」

◇単純に私たちが見える高さにいるから​

「ナメクジはあちこち這っているかもしれませんが、動きはゆっくりで目立ちにくい色をしています。

単純に遮蔽物がなく、私たちの目線に近い垂直面でよく見られるから、ですね。

しかし、これだけではあんな垂直な場所をわざわざ登る理由としては薄いでしょうか」

◇そこにエサがあるから

「ブロック塀や外壁の表面にはコケや藻類、微生物が付着しています。これがナメクジにとってはごちそう、立派なレストランなのです。

さらにコンクリートやブロック塀は細かな凹凸が多く、ぬめりを利用して移動するナメクジにとって登りやすい構造になっています。



また、ナメクジとカタツムリは共通のご先祖さまから進化した親戚関係と言われています。

ナメクジは殻という巻貝のアイデンティティを失う代わりに、スリムで身軽、狭いところにも入りやすく、カルシウム分にそこまで依存しない生活を手に入れる進化を選びました。



私たちの身の回りによくいるチャコウラナメクジはよく見ると殻の名残の小さな殻を背中に背負っています。

いっぽう、カタツムリはカルシウムでできた立派な殻を維持しなくてはいけません。このため、カタツムリはカルシウムを含むコンクリートや石灰岩などは大好物。



ナメクジに立派な殻はありませんが、ご先祖さまや親戚のこの性質があるのかもしれません」

◇身を守るため

「ぬめぬめしていやーな生き物に見えるナメクジ。しかし、ナメクジは巻貝の仲間。



殻をもたず柔らかい身がむき出しで動いているとなると、それがごちそうに見える生き物もたくさんいます。



例えばコウガイビル、ムカデ、オサムシ、カエル、ヘビ、鳥、モグラなどがナメクジを食べます。

昆虫ではオサムシの仲間、日本のマイマイカブリはカタツムリを上手に食べるスペシャリストとして知られており、当然ナメクジもごちそうです。



コウガイビルがナメクジを襲う様子はなかなか迫力があります。こうしたナメクジの天敵の大きな生き物は垂直面を登るのはちょっと苦手。

ここを利用すれば天敵を避けながら移動できます。さらにナメクジはぬめぬめした体を持っていながら、肺呼吸。…と言うことは濡れたら溺れてしまうんですね。



お風呂は好きだけど、湯船に顔をつけると溺れてしまう、そんなイメージです。地面を這うと、地面には水たまりがあり、雨粒も当たりやすい状態です。

雨粒が呼吸孔をふさいでしまわないように、また雨がかかっても水がすぐ流れる垂直面は好都合なのかもしれません。

一見垂直の高い壁。しかし、ナメクジにとっては安全で食べ物ものたくさんある歩道のようなものなのでしょう」

なぜナメクジが這ったあとに模様が？

──コンクリートブロックや外壁をよく見ると、白っぽい線や不思議な模様が描かれていることがありますが、なぜ？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「自然にできたわけでもなければ人のいたずらでもありません。実はこれ、ナメクジやカタツムリが食事をした跡かもしれません。



ナメクジには私たちのように歯はありません。

その代わりに、歯舌（しぜつ）という器官を持っています。これは舌の表面に何千本もの小さな歯が並んだ、いわば天然のヤスリです。

口をもぐもぐ動かしながらコケや藻類を削り取るようになめとりながら食べるため、壁面にはコケなどが削られた独特の模様が残ります。

一見すると誰かの落書きのようですが、実は夜中に活動した小さな芸術家の作品なのです」

壁のコケを削り落ち葉を分解 多くの生き物の餌となるなど「自然界では大切な役割」

（東洋産業 大野竜徳さん）

「身の回りにいるナメクジは不思議がいっぱいな生き物です。ナメクジは身近な生き物ですが、見た目で損をしている生き物かもしれません。

しかし、壁のコケを削り、落ち葉を分解し、多くの生き物の餌となるなど、自然界では大切な役割を担っています。



雨上がりのブロック塀に残された不思議な模様を見つけたら、少しだけ立ち止まって観察してみてください。



それは昨夜、静かに活動していた小さな生き物が残した仕事の跡なのかもしれません」