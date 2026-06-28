【羨まし〜い！独身子なし友】「見なきゃいい」親友キラキラSNS＜第3話＞＜第4話＞#4コマ母道場
多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第3話 親友のSNS
【編集部コメント】
毎日が大変だと、自分と正反対の場所にいる独身で子どものいないユキさんのキラキラSNSがまぶしくみえてしまうこともありますよね。
子どもたちのお世話に家事、お金もこれからどんどんかかりますし、マドカさんの心に生じた「闇」は、子どもの可愛さだけでチャラにできるようなものではありません。日々そのキラキラを眺めながら、沈んだ気持ちになってしまうマドカさんなのでした。
第4話 一番の親友
【編集部コメント】
なるほど。キラキラSNSの投稿主であるユキさんは、学生時代の大親友だったようですね。結婚するまでのあいだユキさんと楽しく遊んだ日々は、マドカさんにとって「青春時代」そのもの。
結婚あたりから疎遠になってしまったようですが、こういった話はそうそうめずらしくないこと。
マドカさんもその1人だったようですね。
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第3話 親友のSNS
【編集部コメント】
毎日が大変だと、自分と正反対の場所にいる独身で子どものいないユキさんのキラキラSNSがまぶしくみえてしまうこともありますよね。
子どもたちのお世話に家事、お金もこれからどんどんかかりますし、マドカさんの心に生じた「闇」は、子どもの可愛さだけでチャラにできるようなものではありません。日々そのキラキラを眺めながら、沈んだ気持ちになってしまうマドカさんなのでした。
【編集部コメント】
なるほど。キラキラSNSの投稿主であるユキさんは、学生時代の大親友だったようですね。結婚するまでのあいだユキさんと楽しく遊んだ日々は、マドカさんにとって「青春時代」そのもの。
結婚あたりから疎遠になってしまったようですが、こういった話はそうそうめずらしくないこと。
マドカさんもその1人だったようですね。
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか