＜速報＞国内女子ツアーは午前8時再開へ 前日は台風接近で中止
＜EARTH MONDAMIN CUP 3日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞国内女子ツアーの3日目は、コンディションの整備に時間を要しているため、当初予定より1時間遅れの午前8時に競技を再開することが発表された。
【写真】バンカーの水たまりにボールが…！
大会は26日（金）、悪天候で第2ラウンドが順延となり、99人がホールアウトできず.。前日27日（土）は台風接近による悪天候が見込まれることで中止となった。きょうは第2ラウンドを完了後に予選カットを実施し、第3ラウンドが行われる予定。あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。賞金総額は4億円。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP 暫定リーダーボード
「メンタルブレークしそうだった」大出瑞月がPO敗戦後の胸中明かす 苦手コースでも好位置へ
櫻井心那が米ツアー経験発揮し61位→暫定17位浮上 同郷・森保一監督にエール
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
苦しみ抜いた後半 馬場咲希は5試合ぶり予選通過に“大粒の涙”「緊張して辛かった」
【写真】バンカーの水たまりにボールが…！
大会は26日（金）、悪天候で第2ラウンドが順延となり、99人がホールアウトできず.。前日27日（土）は台風接近による悪天候が見込まれることで中止となった。きょうは第2ラウンドを完了後に予選カットを実施し、第3ラウンドが行われる予定。あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。賞金総額は4億円。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP 暫定リーダーボード
「メンタルブレークしそうだった」大出瑞月がPO敗戦後の胸中明かす 苦手コースでも好位置へ
櫻井心那が米ツアー経験発揮し61位→暫定17位浮上 同郷・森保一監督にエール
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
苦しみ抜いた後半 馬場咲希は5試合ぶり予選通過に“大粒の涙”「緊張して辛かった」