＜速報＞渋野日向子は全米女子プロ3日目「78」 畑岡奈紗も苦戦で終盤へ
＜KPMG全米女子プロ選手権 3日目◇27日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞女子プロゴルファー世界一決定戦は第3ラウンドが進行中。日本勢は9人が決勝ラウンドに進出している。
【写真】貴重…高校生時代の渋野日向子が初々しい！
43位から出た渋野日向子は2バーディ・8ボギーの「78」と崩れ、トータル6オーバー・66位へ順位を落とした。日本勢トップ2位でムービングデーを迎えた畑岡奈紗は16ホールを終えて4バーディ・6ボギー。苦戦しながらも14番から3連続バーディを奪って、トータル5アンダー・10位タイで終盤に入っている。「70」をマークした山下美夢有、古江彩佳がトータル4アンダー・14位タイ。トータル3アンダー・20位タイに岩井明愛、トータル2アンダー・25位タイに西郷真央がつけている。桑木志帆、勝みなみはトータル1アンダー・31位タイ。6試合ぶり予選通過となった馬場咲希はトータル3オーバー・59位タイでラウンドを終えている。ユ・ヘラン（韓国）がトータル11アンダーで単独首位。トータル9アンダー・2位タイにユン・イナ（韓国）、ブルック・ヘンダーソン（カナダ）が並んでいる。メジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）はトータル8アンダー・4位タイにつけている。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子プロ リーダーボード
苦しみ抜いた後半 馬場咲希は5試合ぶり予選通過に“大粒の涙”「緊張して辛かった」
渋野日向子は初日に悲劇のトリ「空ぶっちゃった」
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた【写真】
【写真】貴重…高校生時代の渋野日向子が初々しい！
43位から出た渋野日向子は2バーディ・8ボギーの「78」と崩れ、トータル6オーバー・66位へ順位を落とした。日本勢トップ2位でムービングデーを迎えた畑岡奈紗は16ホールを終えて4バーディ・6ボギー。苦戦しながらも14番から3連続バーディを奪って、トータル5アンダー・10位タイで終盤に入っている。「70」をマークした山下美夢有、古江彩佳がトータル4アンダー・14位タイ。トータル3アンダー・20位タイに岩井明愛、トータル2アンダー・25位タイに西郷真央がつけている。桑木志帆、勝みなみはトータル1アンダー・31位タイ。6試合ぶり予選通過となった馬場咲希はトータル3オーバー・59位タイでラウンドを終えている。ユ・ヘラン（韓国）がトータル11アンダーで単独首位。トータル9アンダー・2位タイにユン・イナ（韓国）、ブルック・ヘンダーソン（カナダ）が並んでいる。メジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）はトータル8アンダー・4位タイにつけている。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子プロ リーダーボード
苦しみ抜いた後半 馬場咲希は5試合ぶり予選通過に“大粒の涙”「緊張して辛かった」
渋野日向子は初日に悲劇のトリ「空ぶっちゃった」
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた【写真】