◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・パドレス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００本塁打まで残り３本と迫る中、４試合ぶりの１８号を狙う。山本由伸投手（２７）はレギュラーシーズン通算１勝３敗の宿敵を相手に大谷ら日本人トップに並ぶ８勝目の期待がかかる。

パドレスの先発は前回５月の対戦で大谷が先頭打者アーチを放っている右腕バスケスの予定だったが、救援左腕ハートに変更された。短いイニングの「オープナー」になるとみられ、１番大谷、３番フリーマンと左の強打者が並ぶド軍上位打線の対策に出たもようだ。

試合のなかった２５日（同２６日）には自身初の両リーグ最多得票で６年連続６度目のオールスター出場が決まった大谷。前日２６日（同２７日）のパドレス戦では初回に元同僚の右腕ビューラーから右前打を放って２試合連続ヒットとしたが、その後は３打席続けて凡退。４打数１安打で３試合ノーアーチとなった。

今月１１日（同１２日）には左膝の炎症で途中交代し、翌日の試合を欠場。今も試合後にはアイシングをしている姿も見られるなど万全な状態ではないだろうが、６月は試合前の時点で２０試合に出場し、打率３割３分３厘、７本塁打、１５打点と結果を残している。

山本は前回２０日（同２１日）の本拠地・オリオールズ戦で６回６安打３失点と試合をつくったが、５敗目を喫して自身の連勝が「４」でストップした。だが、その前の１３日（同１４日）の敵地・ホワイトソックス戦では８回２死までパーフェクト投球を見せるなど、圧巻の投球が続いていた。パドレス戦は５月１８日（同１９日）に７回３安打１失点と好投するも、打線の援護なく黒星となった。今回こそ雪辱し、エースの役目を果たす時だ。