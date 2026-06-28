俳優の舘ひろし（７６）が２７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。自身が設立した事務所「舘プロ」について語った。

ドラマ「西部警察」に出演したことがきっかけで、１９８３年に石原裕次郎率いる「石原プロモーション」に入社。だが２０２１年１月に石原プロモーションが解散。同３月に「舘プロ」を設立した。

ＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が「『舘プロ』を作られて、どうですか？」と質問。「『舘プロ』を作って最初のミーティングがあったんですよ」と語り出した舘。そして「最初に決めたのはおはぎの注文先」と明かし、共演者を爆笑させた。

かつて石原プロでは撮影現場などにおはぎを大量に差し入れするのが恒例だっただけに加藤は「そうか！石原軍団は！そこは引き継がないと」、タレントの島崎和歌子も「名物ですものね〜」と笑いながら納得。

舘は「だから３つか４つ候補があって、その中で…僕は全部食べたんですよ。で決定した。石原プロの時はつぶあんのおはぎが５つ入っていたのを、女子から『きなこを入れろ』と。で、つぶあん３つ、きなこ２つに」なったことを明かした。

そして「女性に優しい『舘プロ』おはぎ」と笑った。