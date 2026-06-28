Ｊ２ジュビロ磐田の２０２６―２７新体制発表が２７日、磐田市内で行われた。新シーズンから指揮を執る秋葉忠宏監督（５０）が新加入５選手（来日準備中のＦＷダニーロを除く）とともに出席。清水をＪ２から昇格させた手腕を持つ新指揮官は、磐田も昇格させることを目標に掲げ、Ｊ１での「日本一のダービー」実現を誓った。

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サッカー王国静岡を再び熱くする。秋葉新監督の第一声は「ボンジーア（ポルトガル語で、おはよう）」。北中米Ｗ杯の決勝トーナメント１回戦で日本代表の相手がブラジルに決まったことにちなんだあいさつだ。「日本サッカー界がＷ杯で盛り上がっていますが、静岡のサッカーを盛り上げるために、再びＡＫＢが戻ってきました」と力強く宣言した。

昨季まで率いた清水をＪ２からＪ１昇格へ導き、「Ｔｈｉｓ ｉｓ ｆｏｏｔｂａｌｌ！」などのパワーワードを連発してサポーターにも愛された熱血監督。ライバルの磐田からのオファーには「葛藤はあった」という。それでも今季は神戸でコーチを務め、ＡＣＬや百年構想リーグ制覇を経験する中、「監督をやりたい」という思いは、強くなっていった。

背中を押したのは、「人生はあいうえおの法則」という人生訓だった。運（うん）良く出会い、縁（えん）を大切にすると恩（おん）が生まれ、最後に愛（あい）につながるという考え方。ある尊敬する人物から教わったという。「清水や磐田（に限るの）ではなく、静岡サッカーを盛り上げたい。磐田のみんなに愛されるクラブにしたい」と決断の理由を明かした。

清水と磐田の両クラブで監督を務めるのは史上初。「史上初という言葉は大好物」と秋葉節をさく裂させ、「当たり前のことに挑戦するのは全然面白いと思っていない。両方で監督をやった人間も僕しかいない。昇格すれば、それも史上初」と意気込み、「（清水との）日本一のダービーはＪ１の舞台で復活させなきゃいけない」と宣言した。

磐田にはヤマハ時代からの“ＤＮＡ”を感じると話す。「フットボールが大好きだから追求しようとする姿勢。もう一度呼び覚まして、受け継いでいきたい」。すでに始動した熱血指揮官が、大きな目標へ、新たな一歩を踏み出した。

（伊藤 明日香）

〇…会見冒頭では藤田俊哉取締役兼フットボールダイレクター（５４）が、秋葉監督の招へい理由を説明。「実績はもちろん、何より情熱が今のジュビロには必要だった」と期待を寄せた。練習の様子からも「情熱とフットボールを楽しむ姿勢を感じた」と評価し、「それをシーズン最後まで継続し、結果につなげたい」と話した。

〇…この日は午後３時から大久保グラウンドで練習を実施。トレーニング３日目を終えた秋葉監督は「全員がギラギラしていて、野心的にやってやろうというものを感じる」と話した。百年構想リーグでの低迷も意識改革につながっているとし、「もう変わらなきゃいけない。プロとしてあれじゃクビですから」。８月の開幕戦（対秋田）へ向け、「この６週間を大事にして、生まれ変わる姿を見せたい」と意気込んだ。