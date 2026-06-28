タレントの山之内すず（24）が27日に放送されたテレビ東京「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）に出演。芸能界で初めて友達になった人物を明かした。

今回は東京都葛飾区の「柴又公園」を出発し、関東平野を縦断して栃木県・宇都宮市の「宇都宮タワー」を目指す充電旅。道中、ゲストとして合流した山之内と電動バイクで快走する中、出川哲朗が「仲良しは誰なの?」と尋ねた。

これに対し、山之内は「私、やっと友達ができたんです」と、芸能界で初めて友達ができたことを告白。その友達については「アンジェリーナ1/3っていう…」と、ガールズバンド「Gacharic Spin」のマイクパフォーマー、アンジェリーナ1/3だと明かした。

そのインパクト抜群な名前に、出川は「アンジェリーナ1/3?」と困惑。山之内がアンジェリーナ1/3の詳細を説明するも、出川は「アンジェリーナ1/3って…な、な、え?歌手の方なの?」と戸惑いを隠せなかった。それでも、個性的な名前に「めっちゃおもしろいじゃん」と笑った。

山之内はアンジェリーナ1/3に同番組出演を報告した際に「めっちゃ、めっちゃうらやましがってました」と振り返り、「この番組に出るのが夢」と言っていたことを伝えて「覚えといてあげてください」とお願いした。出川は「もう忘れないよ。1/3なんて」と大笑いした。