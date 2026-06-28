「梅、どう食べるのが好き？」＜回答数37,531票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第574回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「梅、どう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「梅、どう食べるのが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
失敗しない！梅シロップ 初心者でも簡単 by中島 和代さん
【材料】（作りやすい量）
青梅 1~1.2kg
上白糖 1kg
ホワイトリカー 適量
【下準備】
1、保存ビンは熱湯消毒をするか、アルコールできれいに拭く。上白糖は2等分に分けておく。半分は袋に入れつけ込みより3日後に加える。
2、青梅は水につけ、1個ずつきれいに水洗いしきれいな布巾またはキッチンペーパーにのせる。
3、きれいな乾いた布巾かタオルで青梅を1個ずつやさしくていねいに拭く。
【作り方】
1、小さな容器にホワイトリカーを少量取り出しておく。きれいな布巾またはタオルで青梅をもち、竹串の先をホワイトリカーにつけながら、青梅のヘタを取り、果汁が早く出るように梅の1部をステンレスのきれいな包丁で少し切る。
2、保存ビンに(1)の青梅、上白糖を交互に入れてつけ込む。つけ込み後毎日何回かビンを返して梅と砂糖をなじませ、早く水が上がってくるようにする。
3、つけ込みから3日後、残りの砂糖を加え同様にビンを返して混ぜ合わせる。砂糖が溶ければ、梅は取り出し、シロップはキッチンペーパーでこしながらホーロー鍋に入れ、中火にかけシロップの表面が動くくらいの火加減で15分殺菌する。
4、シロップの粗熱が取れれば熱湯消毒したビンに移し冷めれば冷暗所または冷蔵庫で保存する。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「梅、どう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「梅、どう食べるのが好き？」
・「梅、どう食べるのが好き？」の結果は…
・1位 梅干し 61%
・2位 梅酒 22%
・3位 梅シロップ 10%
・4位 梅ジャム 5%
※小数点以下四捨五入
37,531票
・2位 梅酒 22%
・3位 梅シロップ 10%
・4位 梅ジャム 5%
※小数点以下四捨五入
37,531票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
失敗しない！梅シロップ 初心者でも簡単 by中島 和代さん
【材料】（作りやすい量）
青梅 1~1.2kg
上白糖 1kg
ホワイトリカー 適量
【下準備】
1、保存ビンは熱湯消毒をするか、アルコールできれいに拭く。上白糖は2等分に分けておく。半分は袋に入れつけ込みより3日後に加える。
2、青梅は水につけ、1個ずつきれいに水洗いしきれいな布巾またはキッチンペーパーにのせる。
3、きれいな乾いた布巾かタオルで青梅を1個ずつやさしくていねいに拭く。
【作り方】
1、小さな容器にホワイトリカーを少量取り出しておく。きれいな布巾またはタオルで青梅をもち、竹串の先をホワイトリカーにつけながら、青梅のヘタを取り、果汁が早く出るように梅の1部をステンレスのきれいな包丁で少し切る。
2、保存ビンに(1)の青梅、上白糖を交互に入れてつけ込む。つけ込み後毎日何回かビンを返して梅と砂糖をなじませ、早く水が上がってくるようにする。
3、つけ込みから3日後、残りの砂糖を加え同様にビンを返して混ぜ合わせる。砂糖が溶ければ、梅は取り出し、シロップはキッチンペーパーでこしながらホーロー鍋に入れ、中火にかけシロップの表面が動くくらいの火加減で15分殺菌する。
4、シロップの粗熱が取れれば熱湯消毒したビンに移し冷めれば冷暗所または冷蔵庫で保存する。
(E・レシピ編集部)