◇パ・リーグ 日本ハム4−2西武（2026年6月27日 ベルーナD）

北海道の壮大な大地を表現したブラウンを基調とし、トウモロコシなどの食材が持つカラフルな色を取り入れた日本ハムの限定ユニホーム。前日から「北海道シリーズ」と題して着用が始まると、吉田の快音が止まらない。プロ初となる2打席連発を放った前日に続き、この日もプロ初の2試合連発だ。

「あのカーブを誰かが痛打しないと、相手の配球が変わってこないと思っていた」

0―1で迎えた6回1死。左翼席への同点4号ソロは、打線が苦しんでいた隅田のカーブを捉えた千金弾だった。前日に続いて直前に横尾打撃コーチから助言をもらい、「今日も打てなかったら横尾コーチのせいだと思って打ちました」と、笑みを浮かべた。

ソフトバンクから現役ドラフトで加入2年目。新戦闘服に身を包み2戦3発に、新庄監督も「そっとしておきましょう」と、覚醒に驚きを隠せない。吉田は「似合っていると言われるのは良いんだか悪いんだか分からない」と苦笑いを浮かべたが、“収穫の秋”へ価値ある1勝だった。（清藤 駿太）