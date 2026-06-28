「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」より江下晏梨さん

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講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」、「前代未聞！108人集合グラビアの“ウラガワ”」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」では、江下晏梨さんがスケートボードをモチーフとしたグラビアを披露。

また「前代未聞！108人集合グラビアの“ウラガワ”」では、108人の美女を集めてグラビア撮影する「108P!～1年後に絶対108Pする話～」とのコラボ企画の続きとして、前回載せきれなかった写真が掲載されている。

さらに「ミスマガOG×週末のヨフカシ」には後藤真桜さんが登場。ビリヤード場からのお家デートをグラビアで表現している。

「前代未聞！108人集合グラビアの“ウラガワ”」

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より後藤真桜さん

(C)大藪達也／ヤンマガWeb

(C)LUCKMAN、佐藤佑一／ヤンマガWeb

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