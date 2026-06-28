「韓国語が少しでも話せるようになりたい」「韓国ドラマのセリフが少しでも聞き取れるようになりたい」と思うことはないだろうか？ 「ひとことでも韓国語を聞き取りたい！」という方のために、韓国旅行YouTuberとして活躍するハングルノート加藤氏に身近なフレーズを聞いてみた。

韓国のコンビニでよく聞くフレーズ

韓国旅行に行ったとき、コンビニで店員から言われるフレーズとは？

1つでも覚えると「なんと声をかけられるかな……」という不安も減るはず。

今回は韓国のコンビニの店員がよく使うフレーズを3つご紹介します。

，い蕕辰靴磴い泙察：オソ オセヨ（어서 오세요.）

韓国語の「オソ オセヨ（어서 오세요.）」は日本語で「いらっしゃいませ」という意味です。

お店に入った瞬間に、店員の方によく言われるフレーズです。

韓国旅行に行ったときに、お店に入ったら聞き取れるか挑戦してみましょう。

韓国のコンビニでは、店員の方はボソボソと話す方が多いので、ちょっと聞き取るのが難しいかもしれません。

ぜひ耳をすませて聞き取ってみてください。

袋は必要ですか？ ：ポントゥ ピリョハセヨ？ （봉투 필요하세요？）

韓国語で「ポントゥ ピリョハセヨ？（봉투 필요하세요？）」は日本語で「袋は必要ですか？」という意味です。

必要な商品を購入する際に聞かれる言葉で、必要であれば「はい！ ください！」という意味の韓国語「ネ！ チュセヨ（네!주세요！）」と返答をしましょう。

ただ、日本と同様に韓国も買い物のビニール袋は有料です。手で持ち運びできそうな商品など、袋は必要なさそうと思われたら「袋は必要ですか？」と聞かれないことも多々あります。

もし商品を入れるための袋が必要な場合は、「袋をください」という意味の韓国語「ポントゥ ジュセヨ（봉투 주세요.）」と言って袋をもらうようにしましょう。

1+1の商品です。：ワン プルロス ワン サンプミエヨ.（1+1 상품이에요.）

韓国語の「ワン プルロス ワン サンプミエヨ（1+1 상품이에요.）」は日本語で「1+1の商品です」という意味です。

「1+1って何？」と思われたかもしれませんが、韓国のコンビニなどではよく見かける販売促進のキャンペーンです。ひとつの商品を購入すると、同じ商品をもうひとつ無料でもらうことができます。

値札に「1+1」の記載があるのを気づかずにレジに持っていくと、「これは1+1の商品ですよ」と教えてくれているというわけです。

とてもお得なキャンペーンですが、旅行中にペットボトルを2本も持ち歩きたくないときなどは、ちょっと困ったりします。

2つもいらない場合は、「大丈夫です」という意味の韓国語「クェンチャナヨ（괜찮아요.）」と伝えましょう。

い気茲Δ覆蕁：アンニョンイ カセヨ（안녕히 가세요.）

韓国語で「アンニョンイ カセヨ（안녕히 가세요.）」は日本語で「さようなら」という意味です。

買い物をしてコンビニを出る際に、店員さんよく使う言葉で「アンニョンイ カセヨ」とお見送りをしてくれます。

「アンニョンイ カセヨ（안녕히 가세요.）」の「アンニョンイ（안녕히）」は「安寧に」という意味。

「カセヨ（가세요.）」は「行ってください」という意味で、直訳すると「安寧に行ってください」という意味の見送る側の挨拶になります。

見送られる側の返答としては、見送られる側の「さようなら」である「アンニョンイ ケセヨ（안녕히 계세요.）」を使いましょう。

「アンニョンイ ケセヨ（안녕히 계세요.）」の「ケセヨ（계세요.）」は「いてください」という意味で、直訳すると「安寧にいてください」という意味で見送られる側の挨拶になります。

いかがでしょうか？

他にも店員さんとのやりとりはたくさんありますが、今回はコンビニでよく聞く3つの韓国語フレーズをご紹介しました。

韓国語を勉強している方やこれから韓国旅行へ行こうと思っている方はぜひ覚えてみてください！

拙著『韓国語1年生』では、韓国旅行や日常で使える韓国語フレーズをたくさん紹介しています。

すぐに使えるフレーズをどんどん覚えて、韓国語を楽しんじゃいましょう！

（本記事は、書籍『韓国語1年生』に関する書き下ろし特別投稿したものです）