「売却は深刻な過ち」Ｗ杯で躍動の日本代表戦士を放出なんて…クラブ地元メディアがチクり「１月に移籍を考えたと…」【W杯】
日本代表MFの田中碧は、北中米ワールドカップのチュニジア戦、スウェーデン戦で２試合連続の先発フル出場で攻守にハイパフォーマンスを見せた。
所属するリーズの専門サイト『Leeds United News』は、「１月にタナカは移籍を考えたと明かしている。先発出場の機会のなさからだ。チェルシー戦やリバプール戦など、チャンスを得たときに印象的だったにもかかわらず、である」と報じた。
「ただ、タナカの売却は深刻な過ちだろう」
「日本代表でのパフォーマンス、特にこの日（スウェーデン）の前半の出来からすれば、リーズが彼を資金化するのは過ちだということを、ファルケも分かっているだろう」
田中は2025-2026シーズンのプレミアリーグで、一時期はダニエル・ファルケ監督から冷遇され、出場機会を得られない時期があった。それだけに移籍をめぐるうわさも後を絶たなかったのは記憶に新しい。
Ｗ杯の活躍を見れば、リーズにとって必要な選手であるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
所属するリーズの専門サイト『Leeds United News』は、「１月にタナカは移籍を考えたと明かしている。先発出場の機会のなさからだ。チェルシー戦やリバプール戦など、チャンスを得たときに印象的だったにもかかわらず、である」と報じた。
「日本代表でのパフォーマンス、特にこの日（スウェーデン）の前半の出来からすれば、リーズが彼を資金化するのは過ちだということを、ファルケも分かっているだろう」
田中は2025-2026シーズンのプレミアリーグで、一時期はダニエル・ファルケ監督から冷遇され、出場機会を得られない時期があった。それだけに移籍をめぐるうわさも後を絶たなかったのは記憶に新しい。
Ｗ杯の活躍を見れば、リーズにとって必要な選手であるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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