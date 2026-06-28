相葉雅紀が古民家で夢の拠点作りを目指す「マナブのおうち」第3弾が今夜オンエア！相葉が田植え機で米作りに大奮闘

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。今回は築180年の古民家を借りて理想の拠点作りを目指す「マナブのおうち」の第3弾をオンエア。

■栗原はるみが「マナブのおうち」に初登場

前回の放送では、畑での夏野菜の作付けや、かまどの修復を行った、相葉と小峠英二（バイきんぐ）、岡部 大（ハナコ）、あばれる君の4人。今回は、田んぼで田植えに挑戦する。

さらに「マナブのおうち」初のゲストに栗原はるみを迎え、梅シロップや梅酒を仕込む「梅仕事」と梅干しを使った料理を学ぶ。

■“マナブのおうち” 田んぼで米作りが始動！

番組でいつもお世話になっているアレックスさんから「そろそろ田植えの時期」と聞いた相葉たちは、田んぼで米作りを開始。田植え機を使った作業では、相葉が操縦に初挑戦。しかし、田んぼのぬかるみに足を取られ、長靴が脱げそうに。田植え機のスピードにもついていけず、「無理かも…」と思わず弱音をこぼす。

その後、農作業用の足袋に履き替えたことでしっかり踏み込めるように。ぬかるみに苦戦しながらも、なんとか作業できるようになるが、「難しい」を連発。植えた苗を踏まないように注意しながら、真剣な表情で田植え機を操縦していく。

田んぼの列を折り返す際、田植え機を180度ターンする難しい技術にも挑戦。ターンを繰り返すたびに上達する相葉に、あばれる君も「すごい身体能力」と感嘆。農家さんも「上手い！」と太鼓判を押す。

機械で植えられなかった場所はみんなで手植えすることに。植えるのは、神奈川県を中心に栽培される、ツヤと甘み、粘りが特徴の「はるみ」。さらに、お正月の餅つきを見据えて、もち米「こがねもち」も植えることに。田植えが終わった田んぼを見渡した相葉は、「あとはお水の管理と収穫ですね」と期待に胸を膨らませる。

■相葉の挑戦的なオリジナル梅酒に栗原はるみは興味津々!?

「マナブのおうち」に戻ると、この企画初のゲストとして栗原はるみが登場。今回は栗原が毎年続けている梅シロップや梅酒作りなどの梅仕事を教わる。使用する梅は事前に収穫。「梅シロップ」作りでは保存瓶に梅と氷砂糖を重ねるのが基本だが、栗原流は最後にあるものを加えるのがポイントだ。

そんな栗原は「自分で塩加減を調整できるのがいい」と、梅以外にも、らっきょうや味噌、季節の果物のジャムなどを手作りしているそう。柚子胡椒も作っていると知り、岡部は「作りたいですね」といち早く反応。栗原から「青唐辛子をみじん切りにしてお塩と合わせて寝かせるだけ」と教わると、相葉も「（畑の）青唐辛子ができたらやろうか！」と声を弾ませ、またひとつ夢が膨らむ。

「梅酒」作りでは、相葉らがそれぞれオリジナルの梅酒を仕込むことに。ブランデーか焼酎を好みに合わせて選ぶなか、相葉はふたつをミックスした梅酒に挑戦。栗原も「飲んだことがないから、飲んでみたい」と挑戦的な試みに興味津々で、他のメンバーも思い思いに焼酎とブランデーを配合した梅酒を仕込んでいく。

完成までに梅シロップは1ヵ月、梅酒は1年かかると聞き、相葉たちは「楽しみ」と待ちきれない様子だった。

梅シロップや梅酒を仕込んだあとは、栗原が用意した梅干しと、アレックスさんが作った塩分の異なる梅干しを食べ比べることに。栗原の塩分控えめの梅干しには「ほどよいしょっぱさで美味しい」（相葉）、「朝ごはんに最適」（あばれる君）と一同も感動。

さらに、アレックスさんの塩分を変えた梅干しも味わい、「梅の食感が残ってる」（相葉）、「シソが入ってるから風味も違う」（岡部）と、漬け方によって味わいや食感が大きく変わることに驚く。

そして栗原は、「鶏肉の梅から揚げ」のレシピを伝授。梅ペーストで鶏肉に下味をつけ、片栗粉を二度付けしてガリガリの食感に仕上げる。から揚げに梅肉ソースを合わせて大葉で挟んで食べると、「さっぱりしておいしい、夏っぽい」（相葉）、「絶品！」（あばれる君）と大絶賛。さらに「ワンハンドで食べられるから原宿で流行るんじゃない？」と相葉が提案するひと幕も。

■釜-１グランプリに強敵「ラクサ釜飯」が登場

番組恒例「釜-１グランプリ」も開催。現在12連勝中の王者「勝浦タンタンメン風釜飯」に「ラクサ釜飯」が戦いを挑む。

ラクサは東南アジアで親しまれる麺料理で、ココナッツミルクの甘味やスパイスの香りが特徴。「ラクサ釜飯」は、エビの殻、桜エビ、粉末ビスク、ココナッツミルク、ナンプラーなどを使った濃厚なスープで炊き上げる。スープはエビの殻から出汁をとり、冷ましてから米に入れることがポイントだ。

調理中には、相葉たちのトークも弾む。栗原が梅干しを使ったレシピを紹介するなかで、相葉が過去に栗原から教わったお気に入りレシピを語るひと幕も。相葉は「はるみさんから教えてもらった茶碗蒸し、家でも作りました。ギリギリを狙ってちょうどいいゆるさ加減なのがとても美味しい！」と楽しそうに明かす。

その他、釜飯が炊き上がるまでの間に「独り言」についての話題に。岡部が「車を運転しているときに、どれくらい大きな声を出せるか毎回挑戦しています」と言うと、相葉も「バイクだとそれある。“フォー！”とか叫んじゃう（笑）」と共感。さらに小峠も「俺も“アタタタター！”って言ってる（笑）」と話すなど一同大盛り上がり。

そして、「ラクサ釜飯」が炊き上がると、「すごく出汁が効いてる」（相葉）、「これはうまい！」（小峠）とその美味しさに唸る。一同は判定に悩むが、はたして「ラクサ釜飯」は王者「勝浦タンタンメン風釜飯」の連勝を止めることができるのか。

田植えや栗原はるみとの梅仕事を通して、“おうち”作りをさらに前進させた相葉やマナブメンバーたち。彼らが全力で奮闘する姿は、今夜の『相葉マナブ』で確かめよう。

番組概情報

テレビ朝日『相葉マナブ』

06/28（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君

ゲスト：栗原はるみ

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/