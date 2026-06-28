テレビ東京、村上虹郎のドラマの出演コメント消える 出演回は「放送見送り」傷害の疑いで書類送検
俳優の村上虹郎（29）が2024年、自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁が傷害の疑いで書類送検したことを受けて、テレビ東京は26日、村上が第1話で出演予定だったドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜 深0：12）について、オリコンニュースの取材に「第1話の放送と配信を見送る」 と発表した。28日までに、ドラマの公式サイトでも村上の名前が消えた。
【画像】「村上虹郎」の名前がない… 出演ドラマの公式サイト
村上については26日、2024年に自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は傷害の疑いで書類送検した。同局は、オリコンニュースの取材に「対応を検討中」としていたが、その後「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」と対応を発表した。書類送検を受けて同局が総合的に判断したとみられる。
ドラマはオムニバス形式で放送される予定で、村上は第1話（7月3日）のエピソード「幻痛屋敷」で主人公の青年を演じることが伝えられていた。この作品の公式サイトでは、村上の出演コメントが確認できない状態となっている。
26日は所属事務所もコメントを発表。「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです」とし、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と明かした。今後については「これから協議をしてまいります」として「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。
村上は、1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。
村上については26日、2024年に自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は傷害の疑いで書類送検した。同局は、オリコンニュースの取材に「対応を検討中」としていたが、その後「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」と対応を発表した。書類送検を受けて同局が総合的に判断したとみられる。
ドラマはオムニバス形式で放送される予定で、村上は第1話（7月3日）のエピソード「幻痛屋敷」で主人公の青年を演じることが伝えられていた。この作品の公式サイトでは、村上の出演コメントが確認できない状態となっている。
26日は所属事務所もコメントを発表。「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです」とし、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と明かした。今後については「これから協議をしてまいります」として「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。
村上は、1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。