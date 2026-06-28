斬首されるだし(山谷花純)、毅然と運命を受け入れる姿に視聴者最注目『豊臣兄弟！』第24話画面注視データを分析
●目隠しを差し出されても「要りませぬ」
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、21日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第24話「軍師官兵衛!」の視聴分析をまとめた。
(左から)トータス松本、山谷花純＝『豊臣兄弟！』第24話より (C)NHK
○信長への恐怖で一人逃げ出した夫・村重
最も注目されたのは20時19〜20分で、注目度73.2％。だし(山谷花純)が、小一郎(仲野太賀)の眼前で斬首されるシーンだ。
長い籠城の末、ついに荒木村重(トータス松本)は降伏を決断した。小一郎の調略を受けた妻・だしの説得がその決め手となったのだ。しかしその直後、村重はだしをはじめ城の者たちに何も告げることなく、ただ1人で城を逃げ出した。最後まで信長(小栗旬)への恐怖心を振り払うことができなかったのだ。
村重が去った有岡城は兵たちの士気も崩れ、ほどなく織田方の手に落ちた。信長は見せしめのために村重の家臣を皆殺しにし、だしを含めた村重の一族には京の六条河原で斬首を命じた。刑の執行の日、織田家重臣である小一郎の前にだしが引き立てられる。だしは小一郎を見るとかすかに微笑み、用意された筵(むしろ)の上へ静かに座り上着を脱ぐ。取添が目隠しを差し出すが、「要りませぬ」と毅然として断る。すでに覚悟は定まっていた。小一郎の前で首切役の刀が水で清められる。
その頃、どことも知れない遠くの茶室では、妻の惨状を想う村重が慎重な面持ちで茶を点てていた。多くの見物人が見守る中、いよいよ首切役が刀を振り上げる。「はあぁ…」望んだことではなかったとはいえ、この悲劇の一端を担うことになった小一郎の体は震えていた。それでもだしから目をそらすことはない。「殿。それでも、お慕い申し上げておりました」村重に見捨てられただしだが、その死の間際に去来したのは、村重と過ごした日々の思い出だった。次の瞬間、刀が振り下ろされた。村重は茶室で1人、静かに茶を点てていた。
『豊臣兄弟！』第24話の毎分注視データ推移
○「シルエットで首が落とされる瞬間のインパクトが凄まじかった」
このシーンは、毅然と運命を受け入れただしに、視聴者の視線が集まったと考えられる。
有岡城の家臣たちを救うために小一郎の調略を受け入れただし。小一郎も無駄な血を流さずに済むと安堵していたが、事態は思わぬ展開に。村重が信長を恐れるあまり逃げ出すというとんでもない行動に出たのだ。もはや小一郎になす術はなく、だしの斬首が執行されるのを見守るしかなかった。一時は取り乱しただしだったが、その最期は武家の妻らしい堂々としたものだった。
SNSでは「裏切られたことに激昂しつつも、それでも夫を憎み切れず結局最期の瞬間まで村重を想っていただしさんが悲しい」「シルエットで首が落とされる瞬間のインパクトが凄まじかった」「堂々としていたのはこれ以上、村重の評判を落としたくないって思いもあったのかもしれないな」と、戦国武将の妻として立派な最期を遂げただしにコメントが集まった。
だしは1558(永禄元)年頃の生まれとされ、村重とは20歳以上の年齢差があった。また、『信長公記』によると今楊貴妃と称されるほどの美貌の持ち主であったと記されている。2人の妹も村重の一族に嫁いでいたため、六条河原でともに斬首されたと伝わっている。享年21の若さだった。
有岡城は現在の兵庫県伊丹市にあった戦国時代の城。もともとは伊丹氏の居城である伊丹城だったが、1574(天正2)年に荒木村重が城を奪取し、大規模な改修を行って有岡城と改称した。城下町まで含めて堀や土塁で囲む惣構を備えた巨大な城郭であり、当時としては最先端の防御システムを持っていた。
1577(天正5)年には宣教師フロイスが訪れ、壮大で見事な城と記録している。
●荒木村重、全てを捨てて逃亡する
今回は、1579(天正7)年から1580(天正8)年の様子が描かれた。以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは織田信長への恐怖心から、最愛の妻・だしや家臣を見捨て、逃亡した村重の姿が挙げられる。小一郎の調略を受けただしの説得でついに村重は降伏を決断する。しかし、茶器を整理していた最中に安土城で信長から受けたパワハラの光景がフラッシュバックした村重は、あろうことか全てを捨てて逃亡するという最悪の行動を取った。これにはあれだけ仲睦まじかっただしですら、大きく取り乱し村重への恨み言を口にした。
SNSには「村重、よっぽど信長が怖かったんだな。とはいえ、あの行動はないわな」「だしさんのブチギレれるところ、ものすごい迫力があったな」と、村重のクズっぷりに関連するコメントが多く集まった。村重の逃避行だが、史実ではまず嫡男・荒木村次の居城・尼崎城へ逃げ込んだ。その後、親戚の荒木元清が守る花隈城に移るが、さらに毛利輝元を頼って尾道に潜んだ。そして本能寺の変で信長が死去すると堺へ移り、道薫を名乗り茶人として活動を始める。すでに亡くなっただしや家臣たちが知ったらどう思うだろうか。しかし、村重も当初は道糞と名乗っていたそうだから、自身のクソムーブに自覚はあったのかもしれない。のちに秀吉と再会した際に、道薫に改めさせられたと伝わっている。
今回起きた有岡城の悲劇は高山右近(市川知宏)と中川清秀(すがおゆうじ)が密かに安国寺恵瓊(立川談春)と内応したのが発端だった。右近は父・高山飛騨守とともにキリスト教に傾倒しており、1563(永禄6)年に洗礼を受けて公正という意味のジュストという洗礼名を授けられている。史実では有岡城の戦いが始まると、尊敬していたイエズス会員であるオルガンティノ神父の助言を受け、信長に降りた。清秀も居城である茨木城を包囲されると織田側に降伏している。信長は2人を許しているから、イメージとは違って寛大だ。
○黒田官兵衛、改めて羽柴兄弟に忠誠を誓う
次に1年半近く有岡城に幽閉されていた官兵衛(倉悠貴)が、改めて羽柴兄弟に忠誠を誓うシーンが挙げられる。過酷な幽閉生活で官兵衛は肉体的にも精神的にも疲弊し、杖無しでは歩くこともできなくなっていた。自ら命を断つことも考えるほど追いつめられていたが、竹中半兵衛(菅田将暉)との約束が思いとどまらせたと語る。さらに松寿丸(森優理斗)も半兵衛の機転で救われたと知った官兵衛は、その恩義に報いるため羽柴兄弟に心からの忠誠を誓った。
SNSでは「疲弊する官兵衛の精神を現世に繋ぎ止めたのが半兵衛の言葉なのはグッときたな」「有岡城の幽閉をここまで重く描くとは思わなかったな。若い官兵衛だからこそ絶望感が伝わってきた」と、官兵衛のエピソードが話題となった。
(C)NHK
○別所長治(下川恭平)、潔く切腹する
最後に、秀吉(池松壮亮)の降伏勧告を受け入れ家臣の命を守るために切腹した長治の姿が挙げられる。1570(元亀元)年、父・別所安治の死去に伴い家督を継いだ長治は、まだ10代中頃の若さだった。後見人である別所賀相(田中美央)、別所重棟(忍成修吾)の2人の影響力が強く、思い通りの領国運営ができない状態だった。三木合戦が始まっても賀相が実権を握り傀儡のままの長治。織田勢に追い詰められても最後まで徹底抗戦の意志を崩さない賀相だが、長治は家臣たちのため降伏を決断し切腹する。当時20代中頃であったと伝わる。
SNSでは「家族や家臣を見捨ててでも自分だけ生き延びることを選んだ村重と、自らを犠牲にして一族や家臣たちを守ることを選んだ長治が対照的だったな」「長治、名君の素養はあったのかもしれないね。もう少し、気付くのがはやければなぁ」と若すぎる死が惜しまれた。
別所家は播磨の守護大名・赤松氏の庶流であり、代々続いた名門だった。下剋上でのし上がった荒木村重とは違い、武家としての誇りが切腹を選ばせたのだろうか。見事な最期だった。
きょう28日に放送される第25話「変事の予兆」では、安土城の完成を祝う宴の場で信長が家臣たちに相撲をとらせる。近習・森蘭丸(市川團子)と林秀貞(諏訪太朗)や佐久間信盛(菅原大吉)、安藤守就(田中哲司)が信長の命で対決するが、若い蘭丸には敵わず、3人はあっけなく敗れ、3人は何と追放を言い渡される。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、21日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第24話「軍師官兵衛!」の視聴分析をまとめた。
(左から)トータス松本、山谷花純＝『豊臣兄弟！』第24話より (C)NHK
○信長への恐怖で一人逃げ出した夫・村重
長い籠城の末、ついに荒木村重(トータス松本)は降伏を決断した。小一郎の調略を受けた妻・だしの説得がその決め手となったのだ。しかしその直後、村重はだしをはじめ城の者たちに何も告げることなく、ただ1人で城を逃げ出した。最後まで信長(小栗旬)への恐怖心を振り払うことができなかったのだ。
村重が去った有岡城は兵たちの士気も崩れ、ほどなく織田方の手に落ちた。信長は見せしめのために村重の家臣を皆殺しにし、だしを含めた村重の一族には京の六条河原で斬首を命じた。刑の執行の日、織田家重臣である小一郎の前にだしが引き立てられる。だしは小一郎を見るとかすかに微笑み、用意された筵(むしろ)の上へ静かに座り上着を脱ぐ。取添が目隠しを差し出すが、「要りませぬ」と毅然として断る。すでに覚悟は定まっていた。小一郎の前で首切役の刀が水で清められる。
その頃、どことも知れない遠くの茶室では、妻の惨状を想う村重が慎重な面持ちで茶を点てていた。多くの見物人が見守る中、いよいよ首切役が刀を振り上げる。「はあぁ…」望んだことではなかったとはいえ、この悲劇の一端を担うことになった小一郎の体は震えていた。それでもだしから目をそらすことはない。「殿。それでも、お慕い申し上げておりました」村重に見捨てられただしだが、その死の間際に去来したのは、村重と過ごした日々の思い出だった。次の瞬間、刀が振り下ろされた。村重は茶室で1人、静かに茶を点てていた。
『豊臣兄弟！』第24話の毎分注視データ推移
○「シルエットで首が落とされる瞬間のインパクトが凄まじかった」
このシーンは、毅然と運命を受け入れただしに、視聴者の視線が集まったと考えられる。
有岡城の家臣たちを救うために小一郎の調略を受け入れただし。小一郎も無駄な血を流さずに済むと安堵していたが、事態は思わぬ展開に。村重が信長を恐れるあまり逃げ出すというとんでもない行動に出たのだ。もはや小一郎になす術はなく、だしの斬首が執行されるのを見守るしかなかった。一時は取り乱しただしだったが、その最期は武家の妻らしい堂々としたものだった。
SNSでは「裏切られたことに激昂しつつも、それでも夫を憎み切れず結局最期の瞬間まで村重を想っていただしさんが悲しい」「シルエットで首が落とされる瞬間のインパクトが凄まじかった」「堂々としていたのはこれ以上、村重の評判を落としたくないって思いもあったのかもしれないな」と、戦国武将の妻として立派な最期を遂げただしにコメントが集まった。
だしは1558(永禄元)年頃の生まれとされ、村重とは20歳以上の年齢差があった。また、『信長公記』によると今楊貴妃と称されるほどの美貌の持ち主であったと記されている。2人の妹も村重の一族に嫁いでいたため、六条河原でともに斬首されたと伝わっている。享年21の若さだった。
有岡城は現在の兵庫県伊丹市にあった戦国時代の城。もともとは伊丹氏の居城である伊丹城だったが、1574(天正2)年に荒木村重が城を奪取し、大規模な改修を行って有岡城と改称した。城下町まで含めて堀や土塁で囲む惣構を備えた巨大な城郭であり、当時としては最先端の防御システムを持っていた。
1577(天正5)年には宣教師フロイスが訪れ、壮大で見事な城と記録している。
●荒木村重、全てを捨てて逃亡する
今回は、1579(天正7)年から1580(天正8)年の様子が描かれた。以下では、最も注目されたシーン以外の見どころを紹介していく。
まずは織田信長への恐怖心から、最愛の妻・だしや家臣を見捨て、逃亡した村重の姿が挙げられる。小一郎の調略を受けただしの説得でついに村重は降伏を決断する。しかし、茶器を整理していた最中に安土城で信長から受けたパワハラの光景がフラッシュバックした村重は、あろうことか全てを捨てて逃亡するという最悪の行動を取った。これにはあれだけ仲睦まじかっただしですら、大きく取り乱し村重への恨み言を口にした。
SNSには「村重、よっぽど信長が怖かったんだな。とはいえ、あの行動はないわな」「だしさんのブチギレれるところ、ものすごい迫力があったな」と、村重のクズっぷりに関連するコメントが多く集まった。村重の逃避行だが、史実ではまず嫡男・荒木村次の居城・尼崎城へ逃げ込んだ。その後、親戚の荒木元清が守る花隈城に移るが、さらに毛利輝元を頼って尾道に潜んだ。そして本能寺の変で信長が死去すると堺へ移り、道薫を名乗り茶人として活動を始める。すでに亡くなっただしや家臣たちが知ったらどう思うだろうか。しかし、村重も当初は道糞と名乗っていたそうだから、自身のクソムーブに自覚はあったのかもしれない。のちに秀吉と再会した際に、道薫に改めさせられたと伝わっている。
今回起きた有岡城の悲劇は高山右近(市川知宏)と中川清秀(すがおゆうじ)が密かに安国寺恵瓊(立川談春)と内応したのが発端だった。右近は父・高山飛騨守とともにキリスト教に傾倒しており、1563(永禄6)年に洗礼を受けて公正という意味のジュストという洗礼名を授けられている。史実では有岡城の戦いが始まると、尊敬していたイエズス会員であるオルガンティノ神父の助言を受け、信長に降りた。清秀も居城である茨木城を包囲されると織田側に降伏している。信長は2人を許しているから、イメージとは違って寛大だ。
○黒田官兵衛、改めて羽柴兄弟に忠誠を誓う
次に1年半近く有岡城に幽閉されていた官兵衛(倉悠貴)が、改めて羽柴兄弟に忠誠を誓うシーンが挙げられる。過酷な幽閉生活で官兵衛は肉体的にも精神的にも疲弊し、杖無しでは歩くこともできなくなっていた。自ら命を断つことも考えるほど追いつめられていたが、竹中半兵衛(菅田将暉)との約束が思いとどまらせたと語る。さらに松寿丸(森優理斗)も半兵衛の機転で救われたと知った官兵衛は、その恩義に報いるため羽柴兄弟に心からの忠誠を誓った。
SNSでは「疲弊する官兵衛の精神を現世に繋ぎ止めたのが半兵衛の言葉なのはグッときたな」「有岡城の幽閉をここまで重く描くとは思わなかったな。若い官兵衛だからこそ絶望感が伝わってきた」と、官兵衛のエピソードが話題となった。
(C)NHK
○別所長治(下川恭平)、潔く切腹する
最後に、秀吉(池松壮亮)の降伏勧告を受け入れ家臣の命を守るために切腹した長治の姿が挙げられる。1570(元亀元)年、父・別所安治の死去に伴い家督を継いだ長治は、まだ10代中頃の若さだった。後見人である別所賀相(田中美央)、別所重棟(忍成修吾)の2人の影響力が強く、思い通りの領国運営ができない状態だった。三木合戦が始まっても賀相が実権を握り傀儡のままの長治。織田勢に追い詰められても最後まで徹底抗戦の意志を崩さない賀相だが、長治は家臣たちのため降伏を決断し切腹する。当時20代中頃であったと伝わる。
SNSでは「家族や家臣を見捨ててでも自分だけ生き延びることを選んだ村重と、自らを犠牲にして一族や家臣たちを守ることを選んだ長治が対照的だったな」「長治、名君の素養はあったのかもしれないね。もう少し、気付くのがはやければなぁ」と若すぎる死が惜しまれた。
別所家は播磨の守護大名・赤松氏の庶流であり、代々続いた名門だった。下剋上でのし上がった荒木村重とは違い、武家としての誇りが切腹を選ばせたのだろうか。見事な最期だった。
きょう28日に放送される第25話「変事の予兆」では、安土城の完成を祝う宴の場で信長が家臣たちに相撲をとらせる。近習・森蘭丸(市川團子)と林秀貞(諏訪太朗)や佐久間信盛(菅原大吉)、安藤守就(田中哲司)が信長の命で対決するが、若い蘭丸には敵わず、3人はあっけなく敗れ、3人は何と追放を言い渡される。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら