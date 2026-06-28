93歳の編み物作家、4歳で編み物を始めて4年前には英の博物館に作品が収蔵される快挙を達成
編み物作家の伊藤浩子氏が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
伊藤浩子氏 ＝テレビ朝日提供
93歳の現在も編み物作家とし活動する伊藤氏。4歳で編物を始め、戦時中の物資不足の時代も古いセーターをほどいて編み直すほど、その情熱を絶やすことがなかったという。
高校時代に恩師からヨーロッパの技法や色彩学を学び、20歳の時に「全国編物コンクール」で最優秀となる高松宮妃賞を受賞。その技術は高く評価され、4年前にはイギリスのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に作品が収蔵される快挙を成し遂げた。
ロンドンのタワーブリッジを描いた衣装や、制作に1年を要した精巧なポピーのワンピースなど、絵画のように美しい作品の数々を披露する。
伊藤浩子氏 ＝テレビ朝日提供
93歳の現在も編み物作家とし活動する伊藤氏。4歳で編物を始め、戦時中の物資不足の時代も古いセーターをほどいて編み直すほど、その情熱を絶やすことがなかったという。
高校時代に恩師からヨーロッパの技法や色彩学を学び、20歳の時に「全国編物コンクール」で最優秀となる高松宮妃賞を受賞。その技術は高く評価され、4年前にはイギリスのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に作品が収蔵される快挙を成し遂げた。
ロンドンのタワーブリッジを描いた衣装や、制作に1年を要した精巧なポピーのワンピースなど、絵画のように美しい作品の数々を披露する。