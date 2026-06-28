猫ちゃんの名前の発表会が愛情にあふれていると、注目を集めています。おうちにやってきてから1ヶ月が経った子猫。フォロワーさんたちに猫ちゃんの名前を発表することになった飼い主さんは、見ている人がほっこりしてしまう『ある方法』で名前を発表することに。

その光景には、「愛されてる感じが伝わってきます」「いいお名前もらえて良かったね、お似合いです♪」と、たくさんの祝福が寄せられることとなりました。

【写真：名前をお披露目することになった子猫→愛情いっぱいの『発表方法』】

飼い主さんから貰ったお名前は『あずきちゃん』！

思わず笑顔になってしまうお名前のお披露目会の光景が投稿されたのは、Xアカウントの『siropuri』。

その日は、キジトラ猫のあずきちゃんがおうちにやってきてから1ヶ月が過ぎた頃だったそう。飼い主さんはフォロワーさんたちに、あずきちゃんの名前を発表することに。紙の上に茶色のペンで、「わたし、あずきちゃんです。」と名前を書き、テーブルの上に乗せて写真を撮ったのでした。

その紙の隣には、どこか自慢気な表情を浮かべたあずきちゃんの姿が。これまで成長を見守ってくれていたみんなに名前を知ってもらえて、なんだか嬉しそうです。

あずきちゃんの名前が書かれた紙には、もう一つ、思わずほっこりしてしまうものが書かれていたそう。その光景を見た人たちは、そこから伝わってくる飼い主さんの愛情に、思わず笑顔になってしまったといいます。

愛情いっぱいのイラストに、感動の声続々

投稿を見た人を思わず笑顔にしてしまう、『あるもの』の正体、それは…飼い主さんの手書きの『あずきちゃんのイラスト』！

すっと伸びた手足に、まんまるの体、くりっとした大きな目は、まさにあずきちゃんにそっくりです。

イラストの隣に並んでいるあずきちゃんと見比べてみても、よく特徴をとらえていて、飼い主さんがあずきちゃんのことをいつも見ていることが伝わってきます。

そんな和やかなお名前発表会の光景には、「お名前もお顔も可愛い！」「イラスト可愛いです♡」「元気で健康に大きくなってくださいね」と、たくさんの温かいメッセージが寄せられることに。

Xアカウント『siropuri』では、そんな子猫のあずきちゃんが、すくすくと成長していく様子が綴られていますよ。

あずきちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「siropuri」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。