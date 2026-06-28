ブラッシングは猫ちゃんに欠かせないお手入れの一つ。そんな猫ちゃんと飼い主さんのブラッシングタイムの様子が、27万再生を超える反響を呼んでいます。ブラッシングをされて衝撃的な表情になってしまう猫ちゃんの光景には、「お顔がすごい事にｗ」「変顔になってるｗ」とコメントが寄せられています。

【写真：ブラッシングされる猫→正面から『顔』を見てみると…まさかの光景】

アテチちゃんのブラッシングをしてあげる飼い主さん

ブラッシングをしてもらっている猫ちゃんの表情が面白いと話題になっているのは、Xアカウント『ステネコ成長日記』に投稿された光景。

その日、キジトラ猫アテチちゃんの飼い主さんは、ブラシでアテチちゃんの背中をブラッシングしてあげていたそう。夏直前だったこともあり、たくさんの毛が抜けるアテチちゃん。飼い主さんは涼しい夏を過ごせるようにと、優しくアテチちゃんをブラッシングしてあげたといいます。

アテチちゃんの衝撃の表情に笑い殺到！

アテチちゃんの後ろからブラシを当てて、抜け毛を取ってあげていた飼い主さん。ブラシをかけてあげている間、アテチちゃんは静かに座っていたため、気持ちよさそうにしているのかと思いきや…。

正面に回ってアテチちゃんの様子を見てみると…なんと、アテチちゃんは目と口をすぼめて、何とも言えない表情をしていたのだとか！

耳をペタンと倒し、ヒゲを大きく広げるアテチちゃん。その光景に、ブラッシングが苦手なのかと思ってしまいますが、アテチちゃんはいつでも逃げられる体勢。そんな状況でもその場に留まっているということは、この表情は気持ちいいというサインなのでしょうか？

そんなアテチちゃんの何とも言えない表情は、たくさんの人に笑顔を届けることに。「気持ち良すぎて顔が変わってますね」という意見と、「表情が『もう許さん』って言ってるｗ」という意見に別れているようです。はたして、アテチちゃんの心中はどちらだったのか…。その答えは、アテチちゃんだけが知っているのでした。

こちらの光景には、「アテチちゃんのおめめが～（笑）」「私の知ってるアテチちゃんじゃないｗ」「こんなお顔もしちゃうとは！ますます魅力が深まるアテチちゃん♡」と感想が寄せられ、投稿は賑わいを見せています。

Xアカウント『ステネコ成長日記』では、そんなアテチちゃんと家族たちの温かい日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ステネコ成長日記」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。