お財布だけハイブランドの「一点豪華主義」は見栄っ張り？ 「大きなお世話」「他人の財布チェックしてるほうがダサい」とツッコミ相次ぐ

お気に入りの小物を身につけて気分を上げるのは日常的によくあることだが、それが他人の目にどう映るかはまた別の問題のようだ。

ガールズちゃんねるに6月下旬、「お財布だけハイブランドの人を見栄っ張りだと思ってしまう。」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は、カジュアルな服装でお財布だけ頑張っている人に対して「見栄っ張り」という印象を抱いてしまうと告白する。

「服がカジュアルなだけで金持ちじゃない認定なの浅すぎない？」

トピ主の偏見とも言える問いかけに対し、反発が相次いだ。最も多くの共感を集めたのは、他人の持ち物にいちいち口を出すなという至極真っ当な意見だ。

「好きな財布使えばいいと思う」

「大きなお世話だ」

「ひとの財布なんかジロジロ見ないからわからん」

また、カジュアルな服装とハイブランドの財布の組み合わせが、必ずしも見栄っ張りや経済的な無理を意味するわけではないという、指摘も多い。財布は毎日使う実用的なアイテムであり、プレゼントとしても定番であるほか、丈夫で長持ちするという理由からあえて財布だけに投資する堅実な選択もあるためだ。

さらに、実際の富裕層の例を挙げてトピ主の視野の狭さを一蹴する声もあった。

「それだけで？プレゼントかも知れないしさ」

「服がカジュアルなだけで金持ちじゃない認定なの浅すぎない？ 親戚に金融資産5億超えの人いるけど、普段着ワークマンだよw」

他には「他人の財布のブランドチェックしてあれこれ評価してるのダサすぎるんだけどw」とトピ主の姿勢やマインドを批判する声もある。

最近は財布を使う機会も減っている

一方で、トピ主のように全体のバランスを気にする人や、一点だけ高級品を持つことに違和感を覚える人からの書き込みも少数ながら見受けられた。持ち物のチグハグさに目が行ってしまう人も一定数いるようだ。

「一点豪華主義ってダサいと思う」

「財布だけじゃなく、すごい使い込んだボロボロのブランドのバック持ってる人とか見ると高いやつを無理して買ったんだろうな、、って思っちゃう」

「学生がヴィトン持ってるとパチものに見える。別にジロジロ見るわけじゃないけど、全身のバランスというのはあるよ。」

服やバッグ、さらには身だしなみ全体がケアされていないのに財布だけがハイブランドである場合、かえって無理をしているように見えてしまうという意見にも一理ある。

しかし、財布は基本的に鞄の中にしまっておくものであり、他人に誇示するためではなく、自分自身の満足や耐久性を重視して選ぶ人が多いのではないだろうか。キャッシュレス化が進み、財布を取り出す機会自体も減っている。他人の目を過剰に気にする必要はなく、自分の好きなものを心地よく使うことこそが健全な選択だ。