レジで突然激怒したクレーマー客「なんで同じじゃないんだ！」サイズ違いで父親逆上 「夫は頼もしい！」とドヤ顔の妻に他の客は「早くして」

「お客様は神様だ」と言わんばかりに勘違いしている客は、他の客にとっても迷惑だ。投稿を寄せた奈良県の女性（70代〜／奈良県）は買い物中に、激昂して店員を怒鳴りつける迷惑客に遭遇した。

子供服売り場のレジで、女性の2つ前に並ぶ家族が会計を済ませようとした時のこと。商品のサイズが上下で異なっていたため、店員が「この服は上と下がサイズが違いますが大丈夫ですか？」と確認したら想定外の展開になった。

「上下違うサイズで売るなんておかしいだろう！」

店員の質問はいたって普通だが、これに父親が突如怒りだしたという。

「なんで同じじゃないんだ！と怒り出しました」

この父親の急な怒号には店員も面食らったのかオドオドしながら、「お客さんがいろいろ品物を見て正しく戻されなかったり……」と説明。それでも父親の怒りは収まらなかった。

「上下違うサイズで売るなんておかしいだろう！と騒ぎ、横にいた奥さんはうちの夫はなんて頼もしいの！みたいな顔して立ってました」

明らかにクレーマーなのに家族が止めるそぶりもなかったようだ。後方に並んでいた女性が「早くしてくれよ！」と憤るのも当然だろう。

「ほんまお客さんは神様違うよ。『違ってますか？そうですか？ こちらのサイズでお願いします』と言えばいいだけですよね」

一体何が逆鱗に触れたのかわからないが、些細なことで怒鳴るクレーマーは周囲にとって明らかに迷惑な存在と言えるだろう。

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