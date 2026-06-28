「黙っててくれ」事務所での不倫現場を目撃された既婚店長、部下に放った分かりやすすぎる口止めの言葉

職場の人間関係は、見なくていいものほど目に入ってしまうことがある。ましてや、それが「上司の不倫現場」だったらどうだろうか。

投稿を寄せた埼玉県の40代男性から20年以上前、紳士服販売会社に勤務していたころの驚きの体験談が寄せられた。当時男性は関東郊外の店舗で主任を任されていた。上司である30代既婚の店長は、多少クセはあるものの基本的には真面目で面倒見のいい兄貴肌のベテランだったという。

ある日の勤務を終え、店をクローズして店長と共に車で店舗を出て、一緒に銀行へ売上金を預け入れに行った男性。夜間金庫に売上金を投函後、いつも通り解散して帰路についたのだが、しばらくして財布がないことに気がつき、20分ほどかけて店舗に戻った。

「すみませんでした！！」とドアを閉め、財布はあきらめて帰宅

駐車場につくと、なぜか店長の車と、30代独身のパート女性の車が駐車してあって、事務所の明かりがついた状態だった。「みんなには内緒で込み入った面談でもしているのか」とも思ったが、財布だけ取ってすぐに帰ろうと、事務所のドアをノックして中に入ったという。

驚いたことに、そこには真っ最中の店長と女性がいた。思わず「すみませんでした！！」と言ってドアを閉め、財布はあきらめてそのまま帰宅した。

目撃された側の対応も、実に分かりやすいものだった。翌々日、出勤して開店準備をしていたところに店長が出勤してきて、挨拶をすると、男性に歩み寄って小声でこう囁いてきた。

「この間の事は黙っててくれ。まぁ、キミのことはこれからも悪いようにはしないからさ」

店長は異動になるも「しばらく関係は続いたんだろうなと思います」

絵に描いたような口止め行為だ。男性は当時の心境を次のように書いている。

「何も言えず唖然としましたが、店長も何事もなかったかのように出社してきたので、私も面倒なのでなかったことにしました」

結局、たまたまなのか志願したのか、その後すぐにT店長は別店舗に異動していったため、この話はうやむやになった。しかし、ただでは転ばないのが不倫カップルだ。

「パート女性は店長異動時にその店舗に引っ張られましたので、しばらく関係は続いたんだろうなと思います」

店長が異動先にまでお気に入りのパートを引っ張っていくあたり、一時の気の迷いではなく、かなり深い関係だったのだろう。

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