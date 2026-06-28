20代女性に40代が「合コン企画してよ！オレなんかもう住宅ローンも終わってるからさ」と謎アピール　「もう少し自分を客観視しようよ…」と振り返る女性

恋愛に歳の差は関係ないとはいえ、誰かに紹介したり合コンをセッティングしたりするとなれば話は別だ。

投稿を寄せた静岡県の50代女性は、自身が20代半ばだった30年ほど前に職場で遭遇した、ある男性社員の衝撃的な言動を明かしてくれた。

「合コン企画してよ！」40代後半の男性社員からの謎のアピール

当時、独身で恋人募集中だったという女性。合コンやお見合いの誘いも多くあったというが、そんな中で職場の40代後半の男性社員から信じられない言葉をかけられる。

「〇〇さん、合コン企画してよ！オレなんかもう住宅ローンも終わってるからさ」

普段は「腕の良い優しい職人さん」だったというが、20代半ばの女性に対して、一回り以上も年上の男性が放った謎のアピール。女性の頭の中は一瞬にして疑問符でいっぱいになった。

「は？え、ちょっと待って！ その男性社員、腕の良い優しい職人さんだったけど、40代後半じゃん？なぜ20代と付き合えると思うの」

百歩譲って「住宅ローンが終わっている」ことが20代女性に対する強力な経済的アピールポイントになると思ったのかもしれないが、女性の目は極めて冷ややかだった。

「御髪は薄いし、ローンが終わってると言ったって両親同居だし、もう少し自分を客観視しようよ…」

住宅ローン完済というカード1枚で、マイナス要素をすべてひっくり返せると思っていたなら驚きだ。女性は「本当に衝撃的な発言でした…今も忘れられません…」と締めくくった。

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