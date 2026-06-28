ミッキーマウスくまのプーさんスティッチディズニーマ！ PGA「AirPods Pro3用 ソフトケース」

記事ポイント PGAがAirPods Pro3用ソフトケースを6月19日発売ディズニーデザインのチャーム付きAirPods Pro3ケースマイクロドット加工TPUケース、ワイヤレス充電対応 PGAがAirPods Pro3用ソフトケースを6月19日発売ディズニーデザインのチャーム付きAirPods Pro3ケースマイクロドット加工TPUケース、ワイヤレス充電対応

PGAが、Premium Style「AirPods Pro3用 ソフトケース」を2026年6月19日（金）より発売します。

「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「スティッチ」「ディズニーマリー」「ベイマックス」、『ズートピア』、『トイ・ストーリー』のデザインがそろう、チャームとビーズストラップ付きのAirPods Pro3用ケースです。

PGA「AirPods Pro3用 ソフトケース」

発売日：2026年6月19日（金）参考価格：￥3.480（税込）主要取扱い店舗：家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店等ECサイト：楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、SHOPLIST、JRE MALL

Premium Style「AirPods Pro3用 ソフトケース」は、ディズニーデザインのチャームとビーズストラップが付いたAirPods Pro3用ケースです。

透明度の高いクリアケースがAirPods Pro3本来のデザインを引き立て、キャラクターの世界観に合わせたパーツを持ち歩けます。

マイクロドット加工、TPU素材、ステータスランプ確認、ケーブル充電、ワイヤレス充電に対応し、ケースをつけたまま日常で使えます。

ディズニーデザインのチャームとビーズストラップ

キャラクターの世界観に合わせたチャームと、きらめくビーズストラップが付属します。

AirPods Pro3用ケースにアクセサリーのような見た目を添え、毎日持ち歩くイヤホンまわりにディズニーデザインを取り入れられます。

本体の美しさを活かすクリアケース

ケースは、AirPods Pro3本来のデザインを引き立てる透明度の高いクリア設計です。

本体に重ねても見た目を隠しにくく、キャラクターデザインとAirPods Pro3の形を一緒に見せられます。

マイクロドット加工で見た目をキープ

ケースと本体が張り付くことで発生する密着痕、にじみを防ぐマイクロドット加工が使われています。

クリアケースの見た目をきれいに保ち、AirPods Pro3のデザインを見せながら使えます。

TPU素材でAirPods Pro3を保護

素材には、しなやかでキズに強いTPU素材を採用しています。

落下の衝撃から本体を守る保護力を備え、AirPods Pro3を持ち歩く場面で使えます。

ケースをつけたまま快適操作

取り付けたまま、ステータスランプの確認、ケーブル充電、ワイヤレス充電ができます。

ケースを外さずにAirPods Pro3の状態確認や充電ができ、日常の操作をそのまま行えます。

7つのディズニーデザイン

「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「スティッチ」「ディズニーマリー」「ベイマックス」『ズートピア』『トイ・ストーリー』

ラインナップには、ディズニーのキャラクターや作品をモチーフにしたデザインがそろいます。

AirPods Pro3用ケースを、持ち歩くアイテムや好きなキャラクターに合わせて選べます。

Premium Styleのアクセサリーブランド

Premium Styleは、スマートフォン・デジタルオーディオ端末のアクセサリーブランドです。

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指しています。

iPhoneケースやイヤホンのように毎日持ち歩き、身に着ける存在へ、特別を感じられるプロダクトづくりを掲げています。

クリアな見た目にチャームやビーズストラップを組み合わせることで、AirPods Pro3本体の形を活かしながらディズニーデザインを持ち歩けるケースです。

密着痕を防ぐ加工やしなやかなTPU素材により、見た目と保護の両方を意識した日常使いに向いています。

好きなキャラクターや作品、普段持ち歩くアイテムとの合わせ方で選べるラインナップも魅力です。

PGA「AirPods Pro3用 ソフトケース」の紹介でした。

よくある質問

Q. PGA「AirPods Pro3用 ソフトケース」はいつ発売されますか？

A. 2026年6月19日（金）より発売されます。

参考価格は￥3.480（税込）です。

Q. どのディズニーデザインがありますか？

A. 「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「スティッチ」「ディズニーマリー」「ベイマックス」、『ズートピア』、『トイ・ストーリー』のデザインがあります。

Q. ケースをつけたまま充電できますか？

A. 取り付けたまま、ケーブル充電とワイヤレス充電ができます。

ステータスランプの確認もできます。

Q. 主な取扱い店舗はどこですか？

A. 家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店等のほか、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、SHOPLIST、JRE MALLで販売されます。

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