靴を脱いで過ごす設計と木の温もりを活かした内装！ ホロニック「セトレ キャナル 名古屋」

記事ポイント ホロニック東海初進出「セトレ キャナル 名古屋」中川運河で食・森・緑・アートを楽しむ滞在体験名古屋コーチンや源氏和牛、間伐材サウナ ホロニック東海初進出「セトレ キャナル 名古屋」中川運河で食・森・緑・アートを楽しむ滞在体験名古屋コーチンや源氏和牛、間伐材サウナ

ホロニックが、東海地区初進出となる新ホテル「セトレ キャナル 名古屋」を2026年6月18日(木)に開業します。

舞台は、名古屋の発展を支えてきた中川運河です。

東海の食材、森の恵み、植物、アート、人の技術を滞在体験へつなげる体験型ホテルです。

ホロニック「セトレ キャナル 名古屋」

施設名称：セトレ キャナル 名古屋所在地：愛知県名古屋市中川区運河町2番7号-2アクセス：名古屋駅から徒歩15分、ささしまライブ駅から徒歩5分開業日：2026年6月18日(木)客室数／階数：24室／地上3階建てレストラン席数：26席

「セトレ キャナル 名古屋」は、「中川運河から、未来を編む滞在」をコンセプトにしたホテルです。

中川運河の水辺に寄り添いながら、都市にありながら自然と呼吸を合わせるような時間を過ごせます。

ホテルには、東海の食材を使うレストラン、植物と暮らす価値観に触れるコンセプトルーム、アート、家具、サウナ、ラウンジ、テラスがそろっています。

火と温度で東海の食材を味わうレストラン

テーマ：熱源、温度帯、香り席：オープンキッチンを囲むカウンター席食材：名古屋コーチン、源氏和牛、東海・愛知の食材

レストランでは、炭火による約1,000度の高温から、液体窒素によるマイナス196度の冷温域まで、温度の変化を一つのコースの中で表現します。

オープンキッチンを囲むカウンター席では、炭床から立ち上る香りや熱を間近で感じながら、料理が仕上がっていくライブ感を体験できます。

名古屋コーチンを目の前で捌いて提供する演出や、異なる温度帯と調理法で仕上げた源氏和牛の食べ比べも用意されています。

植物と暮らす価値観に触れるコンセプトルーム

場所：ホテル1階協働：ガレージブランド：garage、Rust、noni客室：3ブランドの世界観をそれぞれ2室ずつ、全6室

コンセプトルームは、水辺と緑をテーマにした特別な滞在空間です。

エントランスから客室エリアへ進むと、ダイナミックな植物と自然素材が広がります。

植物やインテリアを通して、「植物と暮らす」という価値観を体験できる空間になっています。

自然素材で編まれた館内アート

作品：ヒンメリを起点にした作品素材：自ら育てたライ麦などの自然素材設置場所：エントランス、レストラン入口、ラウンジへ続く階段空間など

館内には、アーティスト・仲宗根知子氏による作品が設置されています。

フィンランドの伝統装飾「ヒンメリ」を起点に、自然の循環や人の営み、空間との関係性を編み上げた作品です。

作品は時間帯によって変化する光や水辺の景色と呼応しながら、この場所ならではの風景を生み出します。

飛騨産業の家具に触れるラウンジと客室

家具：飛騨産業の家具場所：館内のラウンジや客室の一部技術：曲木

ラウンジや客室の一部には、岐阜県高山市に本社を構える家具メーカー「飛騨産業」の家具が使われています。

飛騨産業を代表する技術のひとつが、木を蒸気で熱して美しい曲線へ成形する「曲木」です。

椅子に腰掛けたときに感じるしなやかな曲線や木のぬくもりに、森を守り、木を活かしきる職人たちの技術が息づいています。

海上の森の間伐材を使うサウナ

設備：浴場・サウナ木材：海上の森の間伐材浴場：自然の風を感じる半屋外の浴場

浴室には、愛知県瀬戸市にある「海上(かいしょ)の森」の間伐材を活用したサウナがあります。

サウナ内部は、中川運河の穏やかな「波」をモチーフにデザインされています。

木材に刻まれた波状の溝は場所によって異なる表情を見せ、木の温もりや自然の揺らぎを感じられます。

水辺の風を感じるラウンジとテラス

スタイル：オールインクルーシブスタイルラウンジ：宿泊者専用ラウンジ設備：サウナ、半屋外浴場、Mio Terrace

宿泊者専用ラウンジでは、愛知や東海にゆかりのあるドリンクや軽食をセルフサービスで楽しめます。

飛騨産業の家具に囲まれながら、家具づくりを伝えるアート展示や天然アロマの香り体験、本やボードゲームとともに過ごせる空間です。

「Mio Terrace」では、水辺の風、目の前を走る新幹線の気配、焚火のゆらぎ、木々の影に包まれながら過ごせます。

「セトレ キャナル 名古屋」では、中川運河の水辺で東海の食材、植物、アート、木の家具、森の木材を使うサウナに触れられる滞在体験です。

名古屋駅から徒歩圏にありながら、都市のなかで水辺と緑に寄り添う滞在を楽しめます。

ホロニック「セトレ キャナル 名古屋」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「セトレ キャナル 名古屋」はいつ開業しますか？

A. ホロニックが、東海地区初進出となる新ホテル「セトレ キャナル 名古屋」を2026年6月18日(木)に開業します。

Q. 「セトレ キャナル 名古屋」はどこにありますか？

A. 所在地は愛知県名古屋市中川区運河町2番7号-2です。

名古屋駅から徒歩15分、ささしまライブ駅から徒歩5分の場所です。

Q. レストランではどのような食体験ができますか？

A. テーマは「熱源」「温度帯」「香り」です。

名古屋コーチンを目の前で捌いて提供する演出や、源氏和牛の食べ比べなどが用意されています。

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