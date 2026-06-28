ベリー風味で続く整える習慣！ 空メディック「RESE-T INNER」

記事ポイント 空メディック「RESE-T INNER」2026年5月20日リニューアル発売RESE-T INNERはプロ・ポストバイオティクス等に着目ベリー風味スティックで朝食・ランチにも対応 空メディック「RESE-T INNER」2026年5月20日リニューアル発売RESE-T INNERはプロ・ポストバイオティクス等に着目ベリー風味スティックで朝食・ランチにも対応

空メディックが、毎日の食生活や生活リズムの乱れによりそうインナーケア商品「RESE-T INNER」を2026年5月20日にリニューアル発売しました。

3つの菌由来成分を追加配合し、食と美容を楽しむ現代人のための新習慣として登場しています。

発酵素材、植物素材、美容素材に着目したサプリメントです。

空メディック「RESE-T INNER」

商品名：RESE-T INNER(リセットインナー)商品カテゴリ：サプリメント発売日：2026年5月20日販売価格：7,900円(税込)内容量：2.2g×30本販売元：空メディック

「RESE-T INNER」は、外食が続いた日、忙しくて食事が乱れた日、つい食べすぎ・飲みすぎてしまった翌朝の日常コンディションによりそうインナーケア習慣として開発されました。

完璧な食生活を毎日続けることが簡単ではない日常に向けて、3つの菌由来成分を追加配合してリニューアルされています。

我慢や制限のための商品ではなく、食事や人付き合いを楽しみながら、自分のコンディションとも向き合うためのインナーケアです。

3つの菌発想を組み合わせたインナーケア設計

プロバイオティクス：有胞子性乳酸菌を配合ポストバイオティクス：乳酸菌生産物質を配合バイオジェニックス：殺菌ビフィズス菌を配合

「RESE-T INNER」は、異なる役割を持つ菌アプローチを掛け合わせることで、単一発想ではないインナーケア設計を目指しています。

プロバイオティクスは、生きた菌を取り入れる発想です。

有胞子性乳酸菌は熱や酸に強く、生きたまま腸へ届き、毎日のリズムづくりの土台を支えます。

ポストバイオティクスは、菌が生み出した発酵の恵みを活かす発想です。

乳酸菌生産物質は、菌そのものではなく、発酵過程で生まれる成分に着目したインナーケア設計をサポートします。

バイオジェニックスは、菌由来成分を活用する発想です。

殺菌ビフィズス菌は生菌とは異なるアプローチで、毎日のバランスを意識した設計を支えます。

プロバイオティクス、ポストバイオティクス、バイオジェニックスの3つの菌発想がそれぞれ補完し合い、毎日のリズムやコンディション習慣へ多角的にアプローチします。

発酵素材・植物素材・美容素材を配合

80種類の野菜・果物・穀物由来発酵素材を使用酵母エキスを配合植物発酵乾燥末を配合シラジットなどの植物素材を配合ビタミンB群を配合葉酸を配合L-カルニチンを配合

「RESE-T INNER」は、野菜、果物、穀物由来の発酵素材を使用したアイテムです。

酵母エキス、植物発酵乾燥末、シラジットなどの植物素材も入っています。

ビタミンB群、葉酸、L-カルニチンなど、毎日の美容習慣にも着目した成分をバランスよく配合しています。

発酵素材、植物素材、美容素材を組み合わせることで、食生活や生活リズムの乱れによりそう設計です。

外食や会食が多い方、食べること・飲むことが好きな方、日常のコンディション管理を大切にしたい方へ向けたサプリメントです。

ベリー風味とスティックタイプで毎日に取り入れやすい設計

ベリー風味スティックタイプ植物性甘味料使用着色料不使用合成保存料不使用白砂糖不使用GMP準拠工場で製造

「RESE-T INNER」は、ベリー風味で飲めるインナーケア商品です。

持ち運びしやすいスティックタイプなので、朝食時、ランチタイム、夜のリセット時間など、ライフスタイルに合わせて取り入れられます。

植物性甘味料を使用し、着色料、合成保存料、白砂糖は使われていません。

製造はGMP準拠工場で行われています。

食べすぎた翌日の重さが気になる方、美容・健康意識はあるが我慢ばかりはしたくない方にも向けられています。

忙しい日常、食事、人付き合いを楽しみながら、毎日の整える習慣を支えるインナーケアです。

外食や会食が重なる時期にも、食べる楽しみを前提に日常のコンディションへ向き合う選択肢になります。

発酵由来の素材や美容を意識した成分を、朝や昼の食事まわりに添えやすい形で取り入れられます。

空メディック「RESE-T INNER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「RESE-T INNER」はいつ発売されましたか？

A. 「RESE-T INNER」は、空メディックから2026年5月20日にリニューアル発売されました。

毎日の食生活や生活リズムの乱れによりそうインナーケア商品です。

Q. 「RESE-T INNER」にはどのような菌アプローチがありますか？

A. プロバイオティクス、ポストバイオティクス、バイオジェニックスの3つです。

有胞子性乳酸菌、乳酸菌生産物質、殺菌ビフィズス菌を配合しています。

Q. 「RESE-T INNER」はどのような風味と形状ですか？

A. ベリー風味で飲めるスティックタイプです。

持ち運びしやすく、朝食時、ランチタイム、夜のリセット時間などに取り入れられます。

Q. 「RESE-T INNER」の内容量と価格は？

A. 内容量は2.2g×30本です。

販売価格は7,900円(税込)と発表されています。

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