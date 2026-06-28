福良の旅記念を手に入れる！ ジョイポート淡路島「非売品記念きっぷ」

記事ポイント 道の駅福良記念きっぷ累計1万枚突破うずしおショップMARINEで限定きっぷ配布道の駅福良周辺でうずしおクルーズも 道の駅福良記念きっぷ累計1万枚突破うずしおショップMARINEで限定きっぷ配布道の駅福良周辺でうずしおクルーズも

ジョイポート淡路島が、道の駅福良で販売中の「道の駅記念きっぷ」累計販売数1万枚突破を発表しました。

これを記念し、2026年7月18日(土)より先着300名限定で「非売品記念きっぷ」をプレゼントするキャンペーンを開催します。

配布場所の「うずしおショップMARINE」は、道の駅福良内にある対象店舗です。

ジョイポート淡路島「非売品記念きっぷ」

配布開始日：2026年7月18日(土)〜 ※なくなり次第終了配布場所：うずしおショップMARINE(道の駅福良内)取得条件：店内にて税込1,000円以上購入の際、スタッフへ希望の旨を伝える配布枚数：先着300枚限定(お一人様1枚まで)

道の駅福良で販売中の「道の駅記念きっぷ」が累計販売数1万枚を突破したことを記念した限定きっぷです。

道の駅福良周辺には、食、お土産、絶叫アクティビティが集まっています。

「うずしおショップMARINE」で受け取れる限定きっぷ

対象店舗：うずしおショップMARINE場所：道の駅福良内対象：税込1,000円以上購入した方

「うずしおショップMARINE」は、今回の限定きっぷの配布対象店舗です。

淡路島ならではの特産品や「うずしおクルーズ」オリジナルグッズが並びます。

淡路島産の銘菓や、旅の思い出になるアイテムも並びます。

海面ギリギリを疾走する淡路島アドベンチャーRIBライド

体験内容：RIB(硬式インフレータブルボート)で鳴門海峡を駆け抜けるアクティビティ体感速度：80km

「淡路島アドベンチャーRIBライド」は、大型クルーズ船とは一味違うスリルと爽快感を味わえるアクティビティです。

体感速度80kmのRIBで鳴門海峡を駆け抜けます。

海面ギリギリを疾走するダイナミックな体験ができます。

淡路島の特産品が並ぶ福良マルシェ

施設：福良マルシェ内容：地産地消のフードマーケット

「福良マルシェ」は、「淡路島の美味しい」が詰まった地産地消のフードマーケットです。

地元の農家さんが毎朝届ける新鮮な「淡路島たまねぎ」をはじめ、旬の夏野菜が並びます。

福良港で揚がったばかりの新鮮な魚介類もそろっています。

帆船型クルーズ船で渦潮を体験する「うずしおクルーズ」

内容：世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージング営業日・出航時間：ホームページにて要確認料金：中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料場所：南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

「うずしおクルーズ」は、「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で世界最大級の渦潮を体験するクルージングです。

全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報を案内します。

道の駅福良を起点に、クルーズ、ショップ、フードマーケット、アクティビティをあわせた過ごし方ができます。

限定きっぷをきっかけに、淡路島の特産品や「うずしおクルーズ」オリジナルグッズを旅の記念として選べます。

福良港周辺では、帆船型クルーズでの渦潮観光と、RIBライドのスピード感ある海上体験を組み合わせることができます。

福良マルシェに並ぶ地元の野菜や魚介類まで含めて、道の駅福良を起点に淡路島らしい食と観光を楽しめる内容です。

ジョイポート淡路島「非売品記念きっぷ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「非売品記念きっぷ」はいつから配布されますか？

A. 2026年7月18日(土)から配布されます。

なくなり次第終了で、配布枚数は先着300枚限定、お一人様1枚までです。

Q. 「非売品記念きっぷ」はどこで受け取れますか？

A. 道の駅福良内の「うずしおショップMARINE」で受け取れます。

店内で税込1,000円以上購入し、スタッフへ希望の旨を伝えることが条件です。

Q. 道の駅福良周辺では何を楽しめますか？

A. 淡路島アドベンチャーRIBライド、「うずしおショップMARINE」、福良マルシェ、「うずしおクルーズ」などがあります。

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