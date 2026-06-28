福良の旅記念を手に入れる！ ジョイポート淡路島「非売品記念きっぷ」
記事ポイント道の駅福良記念きっぷ累計1万枚突破うずしおショップMARINEで限定きっぷ配布道の駅福良周辺でうずしおクルーズも
ジョイポート淡路島が、道の駅福良で販売中の「道の駅記念きっぷ」累計販売数1万枚突破を発表しました。
これを記念し、2026年7月18日(土)より先着300名限定で「非売品記念きっぷ」をプレゼントするキャンペーンを開催します。
配布場所の「うずしおショップMARINE」は、道の駅福良内にある対象店舗です。
ジョイポート淡路島「非売品記念きっぷ」
配布開始日：2026年7月18日(土)〜 ※なくなり次第終了配布場所：うずしおショップMARINE(道の駅福良内)取得条件：店内にて税込1,000円以上購入の際、スタッフへ希望の旨を伝える配布枚数：先着300枚限定(お一人様1枚まで)
道の駅福良で販売中の「道の駅記念きっぷ」が累計販売数1万枚を突破したことを記念した限定きっぷです。
道の駅福良周辺には、食、お土産、絶叫アクティビティが集まっています。
「うずしおショップMARINE」で受け取れる限定きっぷ
対象店舗：うずしおショップMARINE場所：道の駅福良内対象：税込1,000円以上購入した方
「うずしおショップMARINE」は、今回の限定きっぷの配布対象店舗です。
淡路島ならではの特産品や「うずしおクルーズ」オリジナルグッズが並びます。
淡路島産の銘菓や、旅の思い出になるアイテムも並びます。
海面ギリギリを疾走する淡路島アドベンチャーRIBライド
体験内容：RIB(硬式インフレータブルボート)で鳴門海峡を駆け抜けるアクティビティ体感速度：80km
「淡路島アドベンチャーRIBライド」は、大型クルーズ船とは一味違うスリルと爽快感を味わえるアクティビティです。
体感速度80kmのRIBで鳴門海峡を駆け抜けます。
海面ギリギリを疾走するダイナミックな体験ができます。
淡路島の特産品が並ぶ福良マルシェ
施設：福良マルシェ内容：地産地消のフードマーケット
「福良マルシェ」は、「淡路島の美味しい」が詰まった地産地消のフードマーケットです。
地元の農家さんが毎朝届ける新鮮な「淡路島たまねぎ」をはじめ、旬の夏野菜が並びます。
福良港で揚がったばかりの新鮮な魚介類もそろっています。
帆船型クルーズ船で渦潮を体験する「うずしおクルーズ」
内容：世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージング営業日・出航時間：ホームページにて要確認料金：中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料場所：南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)
「うずしおクルーズ」は、「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で世界最大級の渦潮を体験するクルージングです。
全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報を案内します。
道の駅福良を起点に、クルーズ、ショップ、フードマーケット、アクティビティをあわせた過ごし方ができます。
限定きっぷをきっかけに、淡路島の特産品や「うずしおクルーズ」オリジナルグッズを旅の記念として選べます。
福良港周辺では、帆船型クルーズでの渦潮観光と、RIBライドのスピード感ある海上体験を組み合わせることができます。
福良マルシェに並ぶ地元の野菜や魚介類まで含めて、道の駅福良を起点に淡路島らしい食と観光を楽しめる内容です。
ジョイポート淡路島「非売品記念きっぷ」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「非売品記念きっぷ」はいつから配布されますか？
A. 2026年7月18日(土)から配布されます。
なくなり次第終了で、配布枚数は先着300枚限定、お一人様1枚までです。
Q. 「非売品記念きっぷ」はどこで受け取れますか？
A. 道の駅福良内の「うずしおショップMARINE」で受け取れます。
店内で税込1,000円以上購入し、スタッフへ希望の旨を伝えることが条件です。
Q. 道の駅福良周辺では何を楽しめますか？
A. 淡路島アドベンチャーRIBライド、「うずしおショップMARINE」、福良マルシェ、「うずしおクルーズ」などがあります。
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