斜めカットチップで根元から塗れるまつ毛ケア！ ハーバー「まつ毛セラムII」

記事ポイント ハーバー「まつ毛セラムII」8月20日数量限定発売ワイドラッシュ(TM)やキャピキシル配合のまつ毛美容液大きめチップと斜めカット先端を使い分ける仕様 ハーバー「まつ毛セラムII」8月20日数量限定発売ワイドラッシュ(TM)やキャピキシル配合のまつ毛美容液大きめチップと斜めカット先端を使い分ける仕様

ハーバー研究所から、まつ毛特有のヘアサイクルに着目したまつ毛美容液「まつ毛セラムII」が発売されます。

2026年8月20日(木)より、通信販売と全国のショップハーバーで数量限定発売です。

ハリ、コシ、ツヤのあるまつ毛で、美しく印象的な目元へ導くまつ毛用美容液です。

ハーバー「まつ毛セラムII」

商品名：まつ毛セラムII発売日：2026年8月20日(木)販売場所：通信販売、全国のショップハーバーオンラインショップ：11:00頃更新予定容量：5.4g価格：1,980円(税込)販売数：数量限定

「まつ毛セラムII」は、ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導くまつ毛用美容液です。

まつ毛特有のヘアサイクルに着目し、ハリ・コシ・ツヤのあるまつ毛へ導きます。

夜のスキンケアの最後に使う商品として、上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体に塗布できます。

大きめで液含みのよいチップがまつ毛全体をしっかりキャッチします。

中央部分と先端を使い分けることで、まつ毛の生え際から毛先全体までケアできます。

ハリ・コシ・ツヤへ導く美容液成分

まつ毛に特化した成分：ワイドラッシュ(TM)、キャピキシル保湿成分：スクワラン皮膚コンディショニング成分：リンゴ果実培養細胞エキス、センブリエキスワイドラッシュ(TM)：ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノールキャピキシル：アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス

ワイドラッシュ(TM)とキャピキシルは、まつ毛に特化した成分として配合されています。

スクワランに加え、リンゴ果実培養細胞エキスやセンブリエキスなどの美容液成分も入っています。

根元からしなやかなまつ毛へ導く処方で、まつ毛の補修とすこやかな状態を意識したケアに使えます。

ワイドラッシュ(TM)は、セダーマ社の許可のもと使用されています。

デリケートな目元にもやさしいエタノールフリー処方です。

大きめチップでまつ毛全体をキャッチ

大きめのチップは液含みがよく、まつ毛全体をしっかりキャッチできます。

全体に塗るときは、チップのカーブをまつ毛の根元にあて、毛先まで塗布します。

まつ毛1本1本に塗布できるため、上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体に使える形です。

目に入らないよう十分に注意しながら、やさしく塗布します。

使用方法は、夜に1回、スキンケアの最後です。

斜めカットの先端でポイントにも塗布

チップの先端は斜めにカットされています。

生え際などのポイント用に使える形で、目尻や目頭、下まつ毛などの部分に塗布できます。

中央部分は全体用、先端は部分用として使い分けられます。

まつ毛の生え際から毛先全体までケアできるため、全体と細かな部分を分けて塗れます。

根元や下まつ毛などのポイントに合わせた使い方ができます。

STEPで分かる使い方

STEP1：チップのカーブをまつ毛の根元にあて、毛先まで全体に塗布しますSTEP2：チップの先端は、目尻や目頭、下まつ毛などの部分用に使います使用回数：夜に1回使用順：スキンケアの最後

STEP2では、チップの先端を目尻や目頭、下まつ毛などの部分用に使います。

全体用とポイント用を分けて使えるため、生え際から毛先全体までしっかりケアできます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

夜のケアの仕上げに、全体用と部分用を分けて塗れるため、根元から毛先までの塗り分けを重視したい人に向いています。

エタノールフリー処方や保湿・コンディショニング成分を含む点も、デリケートな目元まわりのケアを選ぶ際の判断材料になります。

ハーバー「まつ毛セラムII」の紹介でした。

よくある質問

Q. ハーバー「まつ毛セラムII」はいつ発売されますか？

A. 2026年8月20日(木)より、通信販売と全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

オンラインショップは11:00頃更新予定です。

Q. 「まつ毛セラムII」の容量と価格はいくらですか？

A. 容量は5.4gで、価格は1,980円(税込)です。

なくなり次第、終了となります。

Q. 「まつ毛セラムII」はどのように使いますか？

A. 夜に1回、スキンケアの最後に使います。

目に入らないよう十分に注意しながら、上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体にやさしく塗布します。

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