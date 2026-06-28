今年のセンバツ大会で優勝し、春夏１０度目の全国制覇を果たした大阪桐蔭が２７日、大阪・大東市の同校グラウンドで練習を公開した。センバツで４勝を挙げ注目を集めた身長１９２センチ左腕・川本晴大（２年）がさらにスケールアップ。エース右腕・吉岡貫介（３年）も復活するなど投手陣は盤石だ。史上初となる３度目の春夏連覇に向けて、大阪大会では７月１２日に汎愛・箕面自由学園の勝者と初戦を戦う。

センバツで鮮烈な全国デビューを果たした川本が、さらに進化を遂げた。１３日に富山で行われた招待試合の富山商戦で９回を５安打１１奪三振で完封。「センバツでいいピッチングができて、相手も自分のことを少しは意識してくると思うので、相手を圧倒できるピッチングをしたい」と夏を見据えた。

本番が近づき、グンと調子を上げてきた。富山商戦では、より下半身を意識した投球フォームで最速１５２キロをマークした。「夏は暑いので球数を少なくするように、ストレートも変化球も初球からどんどん責める気持ちで投げています」と、自信をみなぎらせた。

川本の活躍に刺激を受けているのは吉岡だ。背番号１で臨んだセンバツは２試合に先発も、不完全燃焼に終わった。「春は川本の方が目立って、自分も負けられない気持ちが強かった。悔しさもありました」。下半身強化で体重５キロ増の８４キロとたくましくなった。「フォームを気にしすぎていたので、少し適当に投げるというか、ゾーンに投げるように試合の中で工夫した」。精神面の成長もあり、最近の実戦で１４９キロをマークするなど、いいときの状態に戻ってきた。

夏を戦う上で高いレベルで２本柱を形成できれば、強力な武器となる。さらに、西谷浩一監督（５６）が「いま一番状態がいいと思う」と挙げるのが、左腕・小川蒼介（３年）だ。２０日の秋田遠征の鹿角戦でノーヒットノーランを達成した。指揮官が「一段上がった」と成長を認める存在だ。

史上初となる３度目の春夏連覇へと挑む。西谷監督は「夏の山はより険しい。（大阪の他チームは）秋に負けた時点で夏を目指す。（自分たちは）登るのが一番最後になる。その分、勾配は急になって簡単ではない、という話は子どもたちにしている」と引き締める。２２年は甲子園準々決勝で敗退し、連覇の夢がついえた。「（春の優勝で）勘違いやてんぐになるようなことは、このチームには全くない」。強力投手陣を中心にまずは激戦・大阪を勝ち抜く。（高柳 義人）

◇大阪桐蔭の今春センバツＶＴＲ 初戦の熊本工戦で川本が３安打１４奪三振で完封し、２回戦の三重戦では延長１０回タイブレークで勝利。準々決勝の英明戦は川本、小川の継投で１点差で辛勝。準決勝の専大松戸戦は吉岡が７回１失点。８回に川本が同点に追い付かれるも、その裏に内野ゴロで決勝点。決勝の智弁学園戦では川本が３失点、１５奪三振で完投した。

◇大阪桐蔭の春夏甲子園連覇時の夏の大阪大会

▽２０１２年 箕面東との４回戦は打線が３安打も、藤浪（ＤｅＮＡ）―森（オリックス）のバッテリーで完封し、２―０。履正社との決勝は１０―１と大量リードの８回、藤浪が打ち込まれ計８失点で降板。沢田（ロッテ）が抑え、１０―８で逃げ切った。（８試合６５得点１２失点）

▽１８年（北大阪大会） 金光大阪との準々決勝は根尾（中日）が完投し、２―１。履正社との準決勝は３―４で９回２死無走者まで追い込まれたが、藤原（ロッテ）、根尾らの４連続四球で同点。２死満塁から山田（日本生命）が決勝２点打。その裏を柿木（元日本ハム）が抑え、６―４で勝利。大院大高との決勝は２６安打で夏の大阪大会決勝最多得点の２３―２。（６試合で７０得点９失点）