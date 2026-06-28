サプリメントOEM顧客向けに新商品プレスリリース無！ アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」

記事ポイント アンチエイジング・プロがOEM顧客向けサポートサービスを2026年6月11日開始アットプレスを用いた全OEM新商品の無料プレスリリース配信を希望企業向けに実施通販リピートスキーム構築ではLPや通販カート選定、ロジスティクス選定などを支援 アンチエイジング・プロがOEM顧客向けサポートサービスを2026年6月11日開始アットプレスを用いた全OEM新商品の無料プレスリリース配信を希望企業向けに実施通販リピートスキーム構築ではLPや通販カート選定、ロジスティクス選定などを支援

アンチエイジング・プロが、OEM顧客向けサポートサービスとしてプレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスを2026年6月11日に開始しました。

通販コンサルノウハウと自社原料を活かした健康食品・サプリメントOEM供給に、販売支援の仕組みが加わります。

アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」

開始日：2026年6月11日対象：OEM顧客サービス：プレスリリース配信サービス、通販リピートスキーム構築サービス事業：健康食品・サプリメントOEM供給

アンチエイジング・プロのOEM顧客向けサポートサービスは、新商品を知らせるプレスリリース配信と、通販事業でリピート購入を追う仕組みづくりを扱います。

同社は通販コンサルノウハウと自社原料を活かして、健康食品・サプリメントOEM供給を行っています。

OEM新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを伝える動きと、定期購入コースや通販カート選定などに関わる動きが、販売支援として組み合わされます。

新商品の特徴やブランドコンセプトを伝えるプレスリリース配信

対象：アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品配信媒体：アットプレス配信料金：無料配信アカウント：アンチエイジング・プロのアカウント基本プラン：ライトプラスプランアップグレード：スタンダードプランやオプションは別途差額料金対象企業：希望企業のみ

プレスリリース配信サービスでは、アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品について、新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトをアットプレスで発信します。

各種メディアで記事に取り上げられることや、SNSを通じた告知につながる商品PRの手段です。

同社は年間50〜100商品の新商品とリニューアル新商品を手掛けていますが、プレスリリースの配信が行われている商品は1割未満です。

経験がないという理由がほとんどであることから、プレスリリース配信に慣れている同社がOEM顧客と共に配信を進めます。

通販事業のリピート購入を追うスキーム構築

対象：リピートスキームを持たない顧客内容：ランディングページ(LP)、通販カート選定、ロジスティクス選定など担当：アンチエイジング・プロ提携会社

通販リピートスキーム構築サービスは、通販事業でリピート購入を続けるための仕組みを作る支援です。

通販事業は、リピート購入させ続けるスキームがなければ黒字化しないビジネスモデルとされています。

多くの勝ち組通販会社は、できる限り定期購入コースに誘導し、リピート購入回数を最大化することを重要視しています。

近年はインフルエンサー通販という新しい通販モデルが生まれ、自社メディアで効率的に集客できる通販会社も現れ始めました。

アンチエイジング・プロのOEM事業でも、インフルエンサー通販向け商品を手掛ける機会が増えています。

一方で、リピートスキームがなく、リピート購入を全く追えていない会社も多い状況です。

リピートスキームを持たない顧客に対し、同社提携会社がランディングページ(LP)や通販カート選定、ロジスティクス選定などを行います。

自社原料と通販コンサルティングを活かしたOEM事業

自社原料：フェリチン鉄、ジオスゲニン、プロテオグリカンなど新原料：5-デアザフラビン、エルゴチオネインなど事業：健康食品・サプリメントOEM事業

アンチエイジング・プロのOEM事業は、大手企業の通販コンサルティングと健康食品・サプリメント原料販売から始まっています。

近年は関連会社GMP工場を活用しながら、健康食品・サプリメントOEM事業を展開しています。

自社原料を活用し、通販コンサルティングのノウハウを活かした広告クリエイティブを想定して商品設計や原料選定を行う点が特徴です。

原料メーカーの知見を生かし、5-デアザフラビンやエルゴチオネインなどの新原料も扱います。

顧客の希望商品設計にも口を挟むOEM会社として、顧客の成功を最優先とした営業方針で展開されています。

OEM新商品の発信に慣れていない企業にとって、商品やブランドの考え方をメディア向けに整える入口として使えるサービスです。

自社原料や新原料を使った商品設計と通販コンサルティングの視点が重なり、健康食品・サプリメントづくりを販売面から組み立てたい企業にも向いています。

アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. アンチエイジング・プロのOEM顧客向けサポートサービスはいつ始まりましたか？

A. プレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスは、2026年6月11日に開始されました。

対象はOEM顧客です。

Q. プレスリリース配信サービスでは何を発信しますか？

A. アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品について、新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトをアットプレスで発信します。

Q. 通販リピートスキーム構築では何を行いますか？

A. リピートスキームを持たない顧客に対し、同社提携会社がランディングページ(LP)、通販カート選定、ロジスティクス選定などを行います。

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