炭とCICAで初夏の肌を洗う！ ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」

記事ポイント ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」から炭とCICAの新商品が発売されました「ペリカンファミリー石鹸炭」は皮脂・ニオイ汚れを洗い流す石鹸です「ペリカンファミリー石鹸CICA」は乾燥によるゆらぎ肌を健やかに洗い上げます ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」から炭とCICAの新商品が発売されました「ペリカンファミリー石鹸炭」は皮脂・ニオイ汚れを洗い流す石鹸です「ペリカンファミリー石鹸CICA」は乾燥によるゆらぎ肌を健やかに洗い上げます

ペリカン石鹸が「ペリカンファミリー石鹸」シリーズより、「ペリカンファミリー石鹸炭」と「ペリカンファミリー石鹸CICA」を発売しました。

梅雨・初夏の乾燥によるゆらぎやベタつきに寄り添う、炭とCICAの新商品です。

「ペリカンファミリー石鹸」は、2009年の誕生から17年を迎え、シリーズ累計販売個数2,000万個を突破しています。

ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」

発売日：2026年6月15日新商品：ペリカンファミリー石鹸炭、ペリカンファミリー石鹸CICA価格：1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップ など

「ペリカンファミリー石鹸」は、家族みんなの洗う時間に寄り添い続けてきたロングセラーシリーズです。

しつこい体臭や汗臭のケア、乾燥、泡質や香りまで、肌悩みや使用感に合わせたラインナップがそろっています。

新商品は、梅雨・初夏の肌悩みとして挙げられる乾燥によるゆらぎやベタつきに向けた石鹸です。

家族の肌悩みに寄り添うシリーズ

「ペリカンファミリー石鹸」は、体臭や汗臭、乾燥、泡質、香りなど、家族の肌悩みに寄り添うシリーズです。

新登場の「炭」と「CICA」を加え、シリーズは全7種のラインナップになりました。

柿渋、薬用柿渋、馬油、オリーブ、蜂蜜に加え、皮脂・ニオイ汚れを洗う炭、荒れがちな肌を健やかに保つCICAから選べます。

夏の肌悩みに向けた炭とCICA

「ペリカンファミリー石鹸炭」は、初夏のベタつく汗や皮脂を洗い流す石鹸です。

「ペリカンファミリー石鹸CICA」は、季節の変わり目の乾燥によるゆらぎ肌を、ふわふわの泡で健やかに洗い上げます。

梅雨・初夏の肌悩みに合わせて、炭とCICAの2つから選べる新商品です。

皮脂・ニオイ汚れを洗う「ペリカンファミリー石鹸炭」

商品名：ペリカンファミリー石鹸炭価格：1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個全成分：石ケン素地、水、グリセリン、炭、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップ など

「ペリカンファミリー石鹸炭」には、多孔質で表面積が大きく、吸着力に優れた活性炭が使われています。

頑固な毛穴汚れや気になるニオイ汚れを吸着し、ベタつきを残さない爽快な洗い心地です。

肌のキメを整え、つるんとなめらかな清潔素肌へ導きます。

ふわふわの泡で洗う「ペリカンファミリー石鹸CICA」

商品名：ペリカンファミリー石鹸CICA価格：1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個全成分：石ケン素地、水、ツボクサ葉／茎エキス、ティーツリー葉エキス、グリセリン、BG、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料、酸化クロム販売チャネル：全国のドラッグストア、バラエティーショップ など

「ペリカンファミリー石鹸CICA」は、整肌成分のCICAとティーツリー葉エキスを配合しています。

湿気や暑さによりストレスを感じるデリケートな肌を、ふわふわの泡が包み込みます。

清らかなグリーンハーブの香りが、穏やかなバスタイムを演出します。

毎日の洗う時間に使える設計

「ペリカンファミリー石鹸」は、家族で毎日使える価格設計を大切にしているシリーズです。

石鹸ベースには、森の植物や動物たちを守るRSPO認証の石鹸ベースが使われています。

個包装にはFSC(R)認証紙、印刷には植物由来のバイオマスインキを使用しています。

ベタつきやニオイ汚れを洗う炭、乾燥によるゆらぎ肌を洗い上げるCICAが、梅雨・初夏の洗う時間に加わります。

肌悩みや香りに合わせて選べるラインナップで、家族みんなのバスタイムに取り入れられる石鹸です。

ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ペリカンファミリー石鹸炭」はどんな石鹸ですか？

A. 初夏のベタつく汗や皮脂を洗い流す石鹸です。

多孔質で表面積が大きく、吸着力に優れた活性炭を使用し、毛穴汚れやニオイ汚れを吸着して洗い流します。

Q. 「ペリカンファミリー石鹸CICA」はどんな肌悩みに向けた商品ですか？

A. 季節の変わり目の乾燥によるゆらぎ肌に向けた石鹸です。

CICAとティーツリー葉エキスを配合し、ふわふわの泡で健やかに洗い上げます。

Q. 新商品はどこで購入できますか？

A. 「ペリカンファミリー石鹸炭」はドラッグストア、バラエティーショップなどで販売されます。

「ペリカンファミリー石鹸CICA」は全国のドラッグストア、バラエティーショップなどで販売されます。

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