毎夏恒例の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーランナーに選ばれた女優・星野真里が、２８日放送の同局系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演することが２８日、発表された。「誰よりも自分が１番びっくりした」という抜てきの経緯、愛娘・ふうかちゃんへの思いなどを明かす。

同番組では、星野がチャリティーマラソンへの挑戦を決めた理由は、国の指定難病「先天性ミオパチー」を抱える１０歳のふうかちゃんの存在があったという。不安を抱えながらも、堂々と社会の中で生きているふうかちゃんのように、懸命に生きる人たちのことを知ってほしいと願う星野。「家族のために、娘のために、そして支えてくれる皆さんのために」と宣言し、家族の前向きな反応を紹介する。

ふうかちゃんと夫・高野貴裕がインタビュー出演も。普段のママとしての星野は「喜怒哀楽が激しい」とまっすぐな言葉で家族の日常を語るふうかちゃん。その前向きな姿勢と大人顔負けの口ぶりに、ＭＣの俳優・山崎育三郎も「最高すぎますね！」と話す。

チャリティーマラソンに挑む星野だが、ふうかちゃんも手術という大きな挑戦を控えている。「私が頑張っているときに、ママも頑張ってほしい」というふうかちゃんからのエールを受け、愛娘と向き合い続けてきた日常に思いを馳せる星野。娘たちから受けた愛情に対する一つの答えとして、走ることを選んだ星野が、２４時間テレビへの思いを明かす。