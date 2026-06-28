6月20日(土)〜30日(火)に開催〜ライブ！ 楽久屋「湯舞音 龍ケ崎店」

記事ポイント 楽久屋「湯舞音 龍ケ崎店」がオープン8周年記念イベントを開催します。「湯舞音 龍ケ崎店」では「LYNX」ライブやビンゴ大会を実施予定です。「kikyo」キャンペーンや「クーロンヌ」コラボパン販売も登場します。 楽久屋「湯舞音 龍ケ崎店」がオープン8周年記念イベントを開催します。「湯舞音 龍ケ崎店」では「LYNX」ライブやビンゴ大会を実施予定です。「kikyo」キャンペーンや「クーロンヌ」コラボパン販売も登場します。

楽久屋が、天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」で「オープン8周年記念イベント」を開催します。

期間は2026年6月20日(土)から30日(火)までです。

ライブ、ビンゴ大会、限定コラボパン販売、回数券キャンペーンなど、温浴施設で過ごす時間に加えられる企画がそろいます。

楽久屋「湯舞音 龍ケ崎店」

施設名：湯舞音 龍ケ崎店所在地：茨城県龍ケ崎市中里2-1-2 たつのこまち龍ケ崎モール内イベント期間：2026年6月20日(土)〜30日(火)開催内容：ライブ、ビンゴ大会、特別キャンペーン、コラボパン販売、回数券キャンペーン、物販キャンペーン

「湯舞音 龍ケ崎店」は、2018年6月の開業以来、「美・健康・癒し」をテーマに営業している地域密着型の温浴施設です。

天然温泉、サウナ、岩盤浴、レストラン、リラクゼーションを備えています。

大型商業施設「たつのこまち龍ケ崎モール」内にあり、ショッピングや食事とあわせて利用できます。

天然温泉と7種類のお風呂を楽しめる館内

「湯舞音 龍ケ崎店」は、龍ケ崎市初の天然温泉を楽しめる日帰り温浴施設です。

館内には7種類のお風呂があり、天然温泉のほか、高濃度炭酸を溶け込ませた「天然温泉炭酸泉」、季節ごとに内容が変わる日替わり湯、不感温度帯でゆったり浸かれる不感の湯などがそろいます。

天然温泉や日替わり湯など、気分に合わせて湯船をめぐれる構成です。

露天エリアで温泉と外気浴を過ごす時間

サウナ後には、天然温泉や外気浴スペースでリフレッシュできます。

温泉、サウナ、外気浴スペースが館内にあり、温浴から休憩まで同じ施設内で過ごせます。

熱波イベントの後にも、天然温泉と外気浴スペースを組み合わせられます。

「YUBUNEPPA！」を定期開催するサウナ室

サウナでは、熱波イベント「YUBUNEPPA！」を定期開催中です。

経験豊富な熱波師によるアウフグースや、ゲスト熱波師を招いた特別イベントなどのプログラムを展開しています。

初心者からサウナ愛好家まで満足できるプログラムとして紹介されている内容です。

ベビーバスもある家族連れの入浴時間

オムツの取れていないお子様も入浴可能です。

ベビーバスがあり、小さなお子様連れでも温浴施設を利用できます。

天然温泉や多彩な湯船を備える施設で、家族連れの入浴時間につながります。

「LYNX」ライブとビンゴ大会を楽しむ記念企画

「LYNX」ライブ：2026年6月28日(日)15:00〜15:30ビンゴ大会：2026年6月28日(日)15:30〜ビンゴカード：フェイスタオル付き1枚200円(税込)ビンゴカード：先着100名様限定

鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」によるスペシャルライブを開催します。

ビンゴ大会では、入浴招待券などが当たる内容です。

ライブの後にビンゴ大会が続き、温浴施設で過ごす時間に参加型イベントを加えられます。

レストラン「kikyo」と「クーロンヌ」の限定企画

「kikyo」8周年特別キャンペーン：2026年6月27日(土)〜28日(日)生ビール・サワー・ハイボール：半額ドリンクバー：100円「クーロンヌ」コラボパン販売：2026年6月27日(土)〜28日(日)

館内レストラン「kikyo」では、生ビール、サワー、ハイボール、ドリンクバーを対象にした8周年特別キャンペーンを実施します。

地域で人気のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定パンも販売されます。

温泉やサウナの利用に、食事やパンを組み合わせられる企画です。

入浴回数券と館内売店のキャンペーン

回数券キャンペーン：2026年6月22日(月)〜28日(日)対象：入浴回数券(10枚綴り)購入特典：入浴招待券1枚物販キャンペーン：2026年6月20日(土)〜30日(火)対象：館内売店で700円以上購入特典：岩盤浴優待券

回数券キャンペーンでは、入浴回数券を購入すると入浴招待券が付きます。

物販キャンペーンでは、館内売店での買い物に岩盤浴優待券が付く内容です。

入浴や岩盤浴を利用する機会に合わせて、館内で使える特典を受け取れます。

リクライナースペースで温浴後も休める館内

館内にはリクライナースペースがあります。

天然温泉、サウナ、岩盤浴、レストラン、リラクゼーションを備える施設内で、温浴後の休憩にも使えます。

ショッピングや食事とあわせて立ち寄れる立地のため、館内で過ごす時間を組み合わせやすい施設です。

温泉やサウナを軸に、ライブやビンゴ大会を組み合わせることで、入浴前後の過ごし方にも広がりが出るイベントです。

食事や限定パン、館内特典もそろうため、家族での入浴や買い物のついでなど、目的に合わせて館内時間を組み立てられます。

楽久屋「湯舞音 龍ケ崎店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「湯舞音 龍ケ崎店」の「オープン8周年記念イベント」はいつ開催されますか？

A. 2026年6月20日(土)から30日(火)まで開催されます。

期間中はライブ、ビンゴ大会、特別キャンペーン、コラボパン販売、回数券キャンペーン、物販キャンペーンなどが実施されます。

Q. ビンゴ大会はいつ行われますか？

A. ビンゴ大会は2026年6月28日(日)15:30から実施されます。

入浴招待券などが当たり、ビンゴカードはフェイスタオル付きで1枚200円(税込)、先着100名様限定です。

Q. 「湯舞音 龍ケ崎店」ではどのようなお風呂を楽しめますか？

A. 館内には7種類のお風呂があります。

天然温泉のほか、「天然温泉炭酸泉」、季節ごとに内容が変わる日替わり湯、不感温度帯でゆったり浸かれる不感の湯などがそろいます。

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