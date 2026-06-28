最中アイスと花氷そうめんで涼む！Nazuna「選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験」

記事ポイント Nazuna京都二条城・御所の夏季交流イベントNazuna焼印入り最中アイスのカスタム体験色付きそうめんと花氷の流しそうめん体験 Nazuna京都二条城・御所の夏季交流イベントNazuna焼印入り最中アイスのカスタム体験色付きそうめんと花氷の流しそうめん体験

Nazunaが、2026年8月1日(土)から8月31日(月)まで、宿泊者同士のゆるやかなつながりをテーマにした夏季イベントを開催予定です。

会場はNazuna 京都 二条城およびNazuna 京都 御所です。

最初のゲストの選択が次のゲストへ受け継がれる「アイスクリーム体験」と、日本の夏の風物詩である「流しそうめん体験」が実施されます。

Nazuna「選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験」

イベント名：選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験アイスクリーム体験期間：2026年8月1日(土)〜8月31日(月)流しそうめん体験期間：2026年8月10日(月)〜8月17日(月)内容：Nazuna焼印入り最中のオリジナルアイスクリーム体験、ゲスト同士の選択が受け継がれる「本日のおすすめ」企画、色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた流しそうめん体験対象施設：Nazuna 京都 二条城、Nazuna 京都 御所

Nazuna 京都 二条城とNazuna 京都 御所で開催される夏季限定イベントです。

夏の滞在で、暑さを避けながら観光を楽しむ時間に加え、人とのつながりや偶然の共有体験が旅の記憶として残るように企画されています。

二条・御所という歴史ある土地で、誰かが選んだ味を受け取り、誰かと同じ流れを共有する時間が用意されます。

Nazuna焼印入り最中で味を受け継ぐアイスクリーム体験

期間：2026年8月1日(土)〜8月31日(月)内容：Nazuna焼印入り最中のオリジナルアイスクリーム体験企画：ゲスト同士の選択が受け継がれる「本日のおすすめ」

チェックイン時には、Nazunaの焼印が入った最中にバニラアイスと餡子を挟んだオリジナルアイスクリームが登場します。

餡子のフレーバーやトッピングを選べるため、最中とバニラアイスに合わせる味の組み合わせが可能です。

その日の最初のゲストが選んだ組み合わせは、「本日のおすすめ」として次のゲストへ引き継がれます。

おすすめとともに、最初に選んだゲストの出身地やお名前も希望者のみ紹介される仕組みです。

直接顔を合わせることがなくても、誰かの選択を通してゆるやかなつながりを感じられる仕掛けがあります。

自分の選択が誰かへ受け継がれ、また自分も誰かの選択を受け取る小さな循環が旅の思い出を彩ります。

色付きそうめんとエディブルフラワー氷の流しそうめん体験

期間：2026年8月10日(月)〜8月17日(月)内容：色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた流しそうめん体験会場：二条城は中庭、御所は中庭を望むロビー空間

流しそうめん体験では、彩り豊かな色付きそうめんを使用する内容です。

エディブルフラワーを閉じ込めた氷も流れ、目にも涼やかな夏の情景を演出します。

流れてくるそうめんへ同じタイミングで手を伸ばす時間には、言葉を交わさなくても自然な一体感が生まれます。

二条城では中庭、御所では中庭を望むロビー空間にて開催される体験です。

歴史ある町家の空間とともに、京都の夏を楽しめます。

Nazuna 京都 二条城の中庭で過ごす夏の時間

対象施設：Nazuna 京都 二条城流しそうめん会場：中庭

Nazuna 京都 二条城では、中庭で流しそうめん体験が開催されます。

二条という歴史ある土地で、色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた夏の時間を過ごせる内容です。

誰かと同じ流れを共有する体験が、旅先で生まれる小さなつながりになります。

Nazuna 京都 御所のロビー空間で望む中庭

対象施設：Nazuna 京都 御所流しそうめん会場：中庭を望むロビー空間

Nazuna 京都 御所では、中庭を望むロビー空間で流しそうめん体験が開催されます。

御所という歴史ある土地で、流れてくるそうめんへ手を伸ばす夏の時間を楽しめる内容です。

積極的なコミュニケーションを求めるものではなく、自分のペースを大切にしながら偶然の共有体験に触れられます。

近すぎず遠すぎない旅先のつながり

今回のアイスクリーム体験と流しそうめん体験は、大人数での交流ではなく、旅先で生まれる偶然の共有体験や小さなつながりをテーマにしています。

誰かが選んだ味を受け取り、誰かと同じ流れを共有することで、人との距離が近すぎず、遠すぎない旅の時間につながる内容です。

二条・御所という歴史ある土地は、古くから人の営みや文化が重なり、多くの人々をつないできた場所でもあります。

味を選ぶひと手間が次の宿泊者へ渡る仕組みにより、チェックイン時の一品にも旅先ならではの物語が添えられます。

色付きそうめんや花を閉じ込めた氷は、涼を取るだけでなく、町家の空間で季節の彩りに触れる時間をつくります。

積極的な交流を前提にしないため、自分のペースで過ごしながら、同じ場に居合わせた人とのささやかな接点が生まれる内容です。

Nazuna「選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験」の紹介でした。

よくある質問

Q. Nazunaの夏季イベントはどこで開催されますか？

A. Nazuna 京都 二条城およびNazuna 京都 御所で開催されます。

流しそうめん体験は、二条城では中庭、御所では中庭を望むロビー空間で実施されます。

Q. アイスクリーム体験では何を選べますか？

A. Nazunaの焼印が入った最中にバニラアイスと餡子を挟んだオリジナルアイスクリームで、餡子のフレーバーやトッピングを選べます。

Q. 流しそうめん体験の期間はいつですか？

A. 流しそうめん体験は、2026年8月10日(月)から8月17日(月)までの期間限定で開催されます。

色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた体験です。

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