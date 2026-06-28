パッと開くだけで車内の暑さ対策アルファード／ヴェル！ セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」

記事ポイント セイワ車種専用ワンタッチサンシェードアルファードなど専用モデルを展開Radi-Cool生地で最大33.4℃低減 セイワ車種専用ワンタッチサンシェードアルファードなど専用モデルを展開Radi-Cool生地で最大33.4℃低減

セイワが、放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用した「車種専用ワンタッチサンシェード」の新モデルを発売しました。

同社初となる「傘型ワンタッチタイプ」の車種専用モデルで、トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用モデルと、トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用モデルが用意されています。

各モデルには「Radi-Cool」生地と「チタン銀コーティング」生地の2タイプがあります。

セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」

発売日：2026年6月トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用：IMP455 Radi-Cool生地 5,980円(税込)トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用：IMP454 チタン銀コーティング生地 4,480円(税込)トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用：IMP457 Radi-Cool生地 5,980円(税込)トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用：IMP456 チタン銀コーティング生地 4,480円(税込)トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用モデルは日産・セレナ(C28)にも対応販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」は、各車種のフロントガラス形状に合わせた専用設計です。

窓に隙間なくぴったりフィットし、汎用品では防ぎきれない日差しもブロックします。

傘のようにパッと開くだけで装着が完了するため、ジャバラ式やポップアップ式より手軽な操作感があります。

ラインナップは、アルファード、ヴェルファイア、ノア、ヴォクシー、セレナに対応するミニバン向けです。

大型フロントガラスゆえ夏場の日差しと熱の影響を受けやすい車内で、遮熱効果により車内の熱を抑えます。

エアコン効率アップも期待でき、日焼けや車内の劣化を防ぎ、休憩中のプライバシー保護にも使えます。

車種ごとのフロントガラス形状に合わせた設計

構造：傘型ワンタッチ式設計：車種専用設計付属：収納袋付き収納場所：ドアポケット、シートポケット対応骨先端：左右6本、6.5cmクリアランス

傘型ワンタッチ式のため、傘のように開くだけで装着できます。

スリット構造と面テープ付きで、ルームミラーやドラレコに干渉しない仕様です。

シャフトは柔軟に可動する設計で、大型モニターなどの突起を避けた設置や、ダッシュボードへの突っ張り固定ができます。

左右6本の骨先端も柔軟に可動します。

ピラー形状を選ばずしっかりフィットし、折り畳み傘のようにコンパクトに収納できます。

Radi-Cool生地で太陽光の反射と放射冷却を両立

Radi-Cool生地：遮熱率60％(区分記号S55ランク)Radi-Cool生地：遮光率100％、UVカット率100％Radi-Cool生地：ダッシュボード表面温度最大-33.4℃低減他社サンシェードとの比較：-10.9℃の差チタン銀コーティング生地：遮熱率58％(区分記号S55ランク)チタン銀コーティング生地：遮光率100％、UVカット率100％

放射冷却素材「Radi-Cool」は、太陽光の反射と放射冷却を同時に行う素材です。

「基布→ベースコート→反射＋放射冷却層→遮光層」の4層構造により、断熱と遮熱を組み合わせています。

蓄熱を防ぎながら効率的に熱を外へ逃がすため、車内の暑さ対策に使えます。

チタン銀コーティング生地は、チタン銀コーティング層と遮熱層の2層構造で日差しを反射します。

遮光率とUVカット率はRadi-Coolモデルと同等の100％を確保しつつ、コストを抑えたタイプです。

自社試験で確認されたダッシュボード表面温度の低減

測定日時：2025年5月1日11時測定場所：東京都江戸川区内駐車場天候：晴れ気温：25℃測定箇所：ダッシュボード(センターモニター上)測定条件：サンシェード未使用時比・自社試験

Radi-Cool生地モデルは、自社試験でサンシェード未使用時と比較してダッシュボード表面温度を最大33.4℃低減しています。

同条件の自社試験では、他社サンシェードとの比較でも10.9℃の差があります。

遮熱率、紫外線遮蔽率、遮光率は、第三者機関にてJIS L 1951、JIS L 1925、JIS L 1055 A法の規定に準じて測定されています。

記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。

車種専用設計、傘型ワンタッチ式、Radi-Cool生地の遮熱効果により、夏場の日差しと熱を受けやすいミニバンの車内で使えます。

フロントガラスの形状に合わせた構造で、休憩中の車内を外から見えにくくし、日差しによる内装の劣化を抑えます。

セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」の紹介でした。

よくある質問

Q. セイワ「車種専用ワンタッチサンシェード」はどの車種で使えますか？

A. トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用モデルと、トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用モデルがあります。

ノア/ヴォクシー専用モデルは、日産・セレナ(C28)でも使えます。

Q. 生地タイプは何がありますか？

A. 各モデルに、放射冷却素材「Radi-Cool」生地と「チタン銀コーティング」生地の2タイプがあります。

Radi-Cool生地は遮熱率60％、チタン銀コーティング生地は遮熱率58％です。

Q. Radi-Cool生地モデルの自社試験結果は？

A. Radi-Cool生地モデルは、自社試験でサンシェード未使用時と比較してダッシュボード表面温度を最大33.4℃低減しています。

他社サンシェードとの比較では10.9℃の差があります。

Q. どこで販売されていますか？

A. 販売先はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングです。

発売日は2026年6月で、価格はRadi-Cool生地が5,980円(税込)、チタン銀コーティング生地が4,480円(税込)です。

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