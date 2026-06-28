timelesz、ディズニー／ピクサーから“感動を生み出す秘密”学ぶ ディズニー作品日本版声優の決まり方が明らかに
timelesz、ディズニー／ピクサーから“感動を生み出す秘密”学ぶ ディズニー作品日本版声優の決まり方が明らかに
【番組カット】原嘉孝が挑戦！アカペラコラボ
■ウッディ＆バズのこだわり公開
きょう28日放送の日本テレビ系バラエティ『timeleszファミリア』（後2：00 ※関東ローカル）では、世界中で愛されるディズニー／ピクサー作品の魅力に迫る「ディズニー／ピクサーとファミリアSP」を送る。
同番組では、timeleszがあらゆるジャンルの“すごいお方”と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく。今回は、ウッディ、バズ・ライトイヤーをはじめ、スタジオに人気キャラクターたちが大集合。進行には鬼越トマホーク、ゲストには大の『トイ・ストーリー』ファンだという前田敦子を迎え、誰もが知る名作の裏側に隠された、驚きの制作秘話をクイズ形式で学んでいく。
今回の企画は「ファミリア式 爆速ラーニング ディズニー／ピクサーSP」。『トイ・ストーリー』からは、ウッディとバズがライバル同士に見えるよう、色使いに施された心理的な工夫を紹介。佐藤勝利や前田が序盤から好調なスタートを切る一方、猪俣周杜は謎の回答をする。
さらに、『トイ・ストーリー』の世界にちなみ、メンバーがおもちゃになりきる「トイ・ストップチャレンジ」も開催。人間に見られたらフリーズしなければならないルールの中ゴールを目指す。ここで、おもちゃの持ち主となった良ちゃん（鬼越トマホーク）がおもちゃになりきったメンバーたちにむちゃぶりを連発。原嘉孝＆篠塚大輝が漫才を披露する。
続いては、『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』『カーズ』の感動を支える、ピクサーならではのこだわりを深掘りする。サリーの体毛1本にまで施された驚きの技術や、その技術を応用して描かれたニモの住処、リアルな水の動きを追求するため制作スタッフが実際に行ったことまで、知られざる制作秘話が次々と明らかになる。
番組後半には、ウォルト・ディズニー・ジャパンで、アジア太平洋地域の音楽・ライブの統括、ディズニー作品の日本語版吹き替えの責任者も務める目黒敦氏が登場する。『アナと雪の女王』の劇中歌など世界中の人々を魅了し続けるディズニー音楽の秘密を学ぶ。ディズニー作品の日本版声優はどのように決まるのか。キャスティングの舞台裏も明かされる。
さらに、映画がまだ無声だった時代（1920年代）に誕生したディズニー作品の音作りや、長年ディズニーの音楽に関わってきた人物にまつわるエピソード、7月末に実写映画の劇場公開を控える『モアナと伝説の海』の音楽に込められたこだわりも紹介する。
そして、ピクサーが物語を作る際に用いるという「8つのステップ」を公開。これを使ってtimeleszと前田が即興ストーリー作りに挑戦する。「8ステップ作文チャレンジ」と題し、順番に物語をつむいでいくが、予想外の設定や展開が次々と飛び出す。
【番組カット】原嘉孝が挑戦！アカペラコラボ
■ウッディ＆バズのこだわり公開
きょう28日放送の日本テレビ系バラエティ『timeleszファミリア』（後2：00 ※関東ローカル）では、世界中で愛されるディズニー／ピクサー作品の魅力に迫る「ディズニー／ピクサーとファミリアSP」を送る。
同番組では、timeleszがあらゆるジャンルの“すごいお方”と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく。今回は、ウッディ、バズ・ライトイヤーをはじめ、スタジオに人気キャラクターたちが大集合。進行には鬼越トマホーク、ゲストには大の『トイ・ストーリー』ファンだという前田敦子を迎え、誰もが知る名作の裏側に隠された、驚きの制作秘話をクイズ形式で学んでいく。
さらに、『トイ・ストーリー』の世界にちなみ、メンバーがおもちゃになりきる「トイ・ストップチャレンジ」も開催。人間に見られたらフリーズしなければならないルールの中ゴールを目指す。ここで、おもちゃの持ち主となった良ちゃん（鬼越トマホーク）がおもちゃになりきったメンバーたちにむちゃぶりを連発。原嘉孝＆篠塚大輝が漫才を披露する。
続いては、『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』『カーズ』の感動を支える、ピクサーならではのこだわりを深掘りする。サリーの体毛1本にまで施された驚きの技術や、その技術を応用して描かれたニモの住処、リアルな水の動きを追求するため制作スタッフが実際に行ったことまで、知られざる制作秘話が次々と明らかになる。
番組後半には、ウォルト・ディズニー・ジャパンで、アジア太平洋地域の音楽・ライブの統括、ディズニー作品の日本語版吹き替えの責任者も務める目黒敦氏が登場する。『アナと雪の女王』の劇中歌など世界中の人々を魅了し続けるディズニー音楽の秘密を学ぶ。ディズニー作品の日本版声優はどのように決まるのか。キャスティングの舞台裏も明かされる。
さらに、映画がまだ無声だった時代（1920年代）に誕生したディズニー作品の音作りや、長年ディズニーの音楽に関わってきた人物にまつわるエピソード、7月末に実写映画の劇場公開を控える『モアナと伝説の海』の音楽に込められたこだわりも紹介する。
そして、ピクサーが物語を作る際に用いるという「8つのステップ」を公開。これを使ってtimeleszと前田が即興ストーリー作りに挑戦する。「8ステップ作文チャレンジ」と題し、順番に物語をつむいでいくが、予想外の設定や展開が次々と飛び出す。