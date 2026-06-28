大阪・西成のカラオケ居酒屋に3日間密着…さまざまな事情を抱えた客 『ドキュメント72時間』
NHK大阪放送局は28日午後1時5分から、関西地方で『ドキュメント72時間』「大阪・西成 カラオケ居酒屋で歌えば」を放送する。
【番組カット】西成の居酒屋に集うさまざまな人たち
通天閣のほど近く、大阪・西成にある飲んで食べて歌える“カラオケ居酒屋”。1曲100円ほどで、誰でも好きな歌を歌える。70年代ヒット曲を熱唱する元公務員、工場夜勤明けの男性、他県から泊まりがけで来る人…さまざまな事情を抱えた客が訪れ、声の限りに歌を歌う。ひとり自分の世界に浸って歌うもよし、隣り合った客同士で盛り上がるもよし。昼夜を問わず人が集まるこの場所で3日間、耳を澄ませた。なお、本放送は2025年9月26日だった。
また同局では、いまも変化を続ける西成の「現在地」に迫る集中編成を展開する。人々の営みと土地に刻まれた記憶、そして現在進行形の変化など、西成を見つめることで、大阪という大都市が抱える可能性と魅力や課題を浮き彫りにする。
7月3日に、特集番組『変わりゆく街 大阪・西成』（仮）（後7：57〜）を放送。街で開発を進める中国出身の経営者、幾多の変化に直面してきた元労働者たち、そして、長年、喫茶店を営んできた店主に焦点をあてる。5日は、、1988年2月に放送された『NHK特集 エディ・最後の挑戦〜老トレーナーと19歳の世界チャンピオン〜』を再編集。関西アーカイブススペシャル『チャンピオンを生んだ町 大阪・西成』（後1：05〜）を送る。また、同日の『えぇトコ』でも「懐かしの下町で人情ふれあい旅〜大阪 西成区〜」と題して、俳優・常盤貴子と甲本雅裕さんとともに、昭和レトロな下町を旅する。いずれも関西地方で放送。
【番組カット】西成の居酒屋に集うさまざまな人たち
通天閣のほど近く、大阪・西成にある飲んで食べて歌える“カラオケ居酒屋”。1曲100円ほどで、誰でも好きな歌を歌える。70年代ヒット曲を熱唱する元公務員、工場夜勤明けの男性、他県から泊まりがけで来る人…さまざまな事情を抱えた客が訪れ、声の限りに歌を歌う。ひとり自分の世界に浸って歌うもよし、隣り合った客同士で盛り上がるもよし。昼夜を問わず人が集まるこの場所で3日間、耳を澄ませた。なお、本放送は2025年9月26日だった。
7月3日に、特集番組『変わりゆく街 大阪・西成』（仮）（後7：57〜）を放送。街で開発を進める中国出身の経営者、幾多の変化に直面してきた元労働者たち、そして、長年、喫茶店を営んできた店主に焦点をあてる。5日は、、1988年2月に放送された『NHK特集 エディ・最後の挑戦〜老トレーナーと19歳の世界チャンピオン〜』を再編集。関西アーカイブススペシャル『チャンピオンを生んだ町 大阪・西成』（後1：05〜）を送る。また、同日の『えぇトコ』でも「懐かしの下町で人情ふれあい旅〜大阪 西成区〜」と題して、俳優・常盤貴子と甲本雅裕さんとともに、昭和レトロな下町を旅する。いずれも関西地方で放送。