チャリティーランナー・星野真里、“今走る理由”明かす 愛娘・ふうかちゃんが明かす“ママ”の顔
俳優の星野真里が、きょう28日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演し、『24時間テレビ』のチャリティーランナーに選ばれた思いなどを語る。
【番組カット】MCに囲まれて…笑顔を見せる星野真里
大ヒットドラマ『3年B組 金八先生』で、長年、金八先生の娘役を務めた星野。番組では、そんな星野がバラエティ番組に出始めた頃をよく知る明石家さんまがインタビューに登場。星野が“恩人”と尊敬するさんまだが、さんまが心をつかまれた星野の“面白さ”について言及する。2人が初めて共演した『踊る！さんま御殿!!』では、星野が涙を流し、さんまをにらみながらもトークに挑む姿に、「追い込まれたらこの人は面白い」と内なる魅力を感じたと話す。
星野がチャリティーマラソンへの挑戦を決めた大きな理由には、国の指定難病・先天性ミオパチーを抱える10歳の愛娘・ふうかちゃんの存在があった。不安を抱えながらも、堂々と社会の中で生きているふうかちゃんのように、懸命に生きる人たちのことを知ってほしいと願う星野は「家族のために、娘のために、そして支えてくれる皆さんのために」と、強い覚悟を宣言。そしてマラソンに挑むことを伝えた際の、家族の前向きな反応を紹介する。
番組では、娘のふうかちゃんと夫・高野貴裕がインタビュー出演を果たし、普段の星野の様子について語る。ママは「喜怒哀楽が激しい」とまっすぐな言葉で家族の日常を語るふうかちゃん。その前向きな姿勢と大人顔負けの口ぶりに、MCの山崎育三郎も「最高すぎますね！」とリアクションを取る。
この夏、チャリティーマラソンに挑む星野だが、ふうかちゃんもまた、手術という大きな挑戦を控えている。「私が頑張っているときに、ママも頑張ってほしい」というふうかちゃんからのエールを受け、愛娘と向き合い続けてきた日常に思いを馳せる星野。目標があるからこそ、今を前向きに生きることができると語る星野が気づいた、“かけがえのない幸せ”。ふうかちゃんたちから受けた愛情に対するひとつの答えとして、走ることを選んだ星野が、この夏にかける思いを語る。
【番組カット】MCに囲まれて…笑顔を見せる星野真里
大ヒットドラマ『3年B組 金八先生』で、長年、金八先生の娘役を務めた星野。番組では、そんな星野がバラエティ番組に出始めた頃をよく知る明石家さんまがインタビューに登場。星野が“恩人”と尊敬するさんまだが、さんまが心をつかまれた星野の“面白さ”について言及する。2人が初めて共演した『踊る！さんま御殿!!』では、星野が涙を流し、さんまをにらみながらもトークに挑む姿に、「追い込まれたらこの人は面白い」と内なる魅力を感じたと話す。
番組では、娘のふうかちゃんと夫・高野貴裕がインタビュー出演を果たし、普段の星野の様子について語る。ママは「喜怒哀楽が激しい」とまっすぐな言葉で家族の日常を語るふうかちゃん。その前向きな姿勢と大人顔負けの口ぶりに、MCの山崎育三郎も「最高すぎますね！」とリアクションを取る。
この夏、チャリティーマラソンに挑む星野だが、ふうかちゃんもまた、手術という大きな挑戦を控えている。「私が頑張っているときに、ママも頑張ってほしい」というふうかちゃんからのエールを受け、愛娘と向き合い続けてきた日常に思いを馳せる星野。目標があるからこそ、今を前向きに生きることができると語る星野が気づいた、“かけがえのない幸せ”。ふうかちゃんたちから受けた愛情に対するひとつの答えとして、走ることを選んだ星野が、この夏にかける思いを語る。