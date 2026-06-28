お笑いタレント東野幸治（58）が26日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の企画「7:3トーク」で、久々にダウンタウン松本人志（62）と対面したことを振り返った。

東野は「『7:3トーク』っていうのの、松本さんとお話をする機会があって。それが配信されたっていうことでございますけど」と、企画に出演したことを明かした。

「久しぶりに会う松本さんも、何ら変わらず元気な感じで。相変わらず…声も。（松本が）俺のこと、声デカい、声デカいっていつも言うけど、（松本も）声デカいなって思いながら…。しゃべっていらっしゃって、全然変われへんなって」と振り返った。

続けて「きょうパッとネットニュース見たら、（松本が）『体調不良で生配信休みます』って…」と話すと、落語家の桂三度（56）が「“東野風邪”ですね？」と応じた。

これに、東野は「違う、違う」と苦笑しつつ、「ダウンタウンさんって両方とも、基本、昔から体弱いから、何かあったら熱出るとか、扁桃腺腫れるとか、スッと休むんですよ。これも相変わらず、体調すぐ壊しはるなと思いますけど、すぐに元気になると思いますので」と語っていた。