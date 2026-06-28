元NMB48でモデルの上西怜（25）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「#週刊ポストさん デジタル写真集も発売中だよ」とつづり、紫や黒のランジェリー姿、デコルテや背中が大胆に露出したデザインの茶色いレオタード風姿、丈の短い白トップス姿ではウエストがあらわとなったくびれも披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ綺麗」「美しい」「色っぽい」「スタイル抜群」「魅力満載」「たまらんです」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。今年4月には自身初のコスプレ写真集「＃れーちゃんこれくしょん」を発売。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。