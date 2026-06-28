元レースクイーンでモデルの相沢菜々子（29）が27日、自身のXやインスタグラムを更新。激変したショートカット姿を投稿した。

Xで「髪を切りました 10頭身ですbyマネ」と報告。バッサリと髪をカットした「#新しいプロフィール画像」の数点を公開した。

また、「トレカ発売イベントありがとうございました！ ショートお披露目〜 だいぶ可愛いの強要をしましたが好評だった気がします！ 台風やら地震やら落ち着かないですがお越しくださった皆様ありがとうございます 皆様に活力をお届けできるよう、頑張ります」とつづり、赤いビキニ水着姿や黒いエプロン姿などでニューヘアスタイルを披露した。

さらに、インスタグラムで「髪を切りました 人生で最短です」と伝えたほか、自身でハサミを入れた場面や、ショートカットにする美容院でのイメージチェンジ動画もアップ。「ショートカットにしていただきました！ ここまで短いのは初かも 相沢はズボラなので、ブローでどうにかなる髪型にしとくねと……！ つむじがややこしいところにあったり色々悩みのある頭皮ですが丸っとかわいい#ショートボブになってうれしいです！！」と心境をつづった。

ファンやフォロワーからも「ビジュ神」「ショートかわいい」「ショートヘアも似合う」「だいぶイメージ変わる」「衝撃」「良きーーー」「めっちゃステキ」「かっっわいい」「美少女すぎ」「可愛さ倍増」「小顔が際立つね〜」「『かっこいいお姉さん』になりましたね」「エグすぎる」「破壊力がすごい」「キュンです」「夏にピッタリ」「ダブル台風よりもびっくり」「天使」などのコメントが寄せられている。

相沢は福岡県出身。17年にスカウトされ、日本スイムスーツ協会キャンペーンガールに就任して芸能界デビュー。18年、SUPER GT「カルソニックレレディー」としてレースクイーン活動を開始。「GOODRIDE日本レースクイーン大賞2019」で実行委員会特別賞受賞。「MediBang日本レースクイーン大賞2021」ではレースクイーン大賞を受賞。23年に初のイメージビデオ「ナナブンノハチ」を発売。同年12月にレースクイーンを卒業。24年には初写真集「N」を発売。身長173センチ。愛称は「ななちゃん」「ななぞー」「ハチ子」。特技はクラシックバレエ、ボウリング、書道。趣味はカメラ、タロット占い、神社巡り、バドミントン。血液型O。