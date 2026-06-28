日本代表、今大会初めて白のセカンドユニフォームを着用へ…ブラジルは黄色のホームユニフォーム
FIFAは27日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表対日本代表の着用ユニフォームを発表した。
ホーム扱いとなるブラジル代表は黄色のファーストユニフォームを着用。パンツは青、ソックスは白を予定している。対する日本は今大会初めて白のセカンドユニフォームを着用し、パンツとソックスは黒という組み合わせに。またブラジルのGKは紫、日本のGKは緑のユニフォームを着用する。
ブラジルとの決勝トーナメント1回戦は、6月30日（火）日本時間2時キックオフ。フジテレビ系列とNHK BSで生中継、DAZNでライブ配信される。
ホーム扱いとなるブラジル代表は黄色のファーストユニフォームを着用。パンツは青、ソックスは白を予定している。対する日本は今大会初めて白のセカンドユニフォームを着用し、パンツとソックスは黒という組み合わせに。またブラジルのGKは紫、日本のGKは緑のユニフォームを着用する。
ブラジルとの決勝トーナメント1回戦は、6月30日（火）日本時間2時キックオフ。フジテレビ系列とNHK BSで生中継、DAZNでライブ配信される。