“元祖メガネっ子アイドル”でタレント時東ぁみ（38）が27日、インスタグラムを更新。透明のヒールを手に持った写真をアップし、8月のフィットネス大会へ向けたトレーニングの進捗を明かした。

黒ノースリーブのトップス姿で、透明素材のヒールパンプスを手に持った時東。「8／9のフィットネス大会に向けてに向けて頑張っております！！」「規定のポーズを習いに行ったら、やっぱりヒールが難しくて…」「課題が浮き彫りになりました」と書き込んだ。

さらに「観覧チケットも販売開始されたのでみなさんが来てくれると信じて練習、トレーニング頑張ります」と宣言。自身が出場するカテゴリーについては「Category Bというところを見てください」と呼びかけ、「決勝までいけたら…ランウェイを歩けるみたいです！！ランウェイを歩くのを夢見て…」と意気込む思いをつづった。

これに、フォロワーからは「あみちゃん、努力はちゃんと報われてますね〜！！素敵ですよ〜」「ぁみちゃん ランナウェイ まで頑張れ 可愛い」「ヒールでポーズとったりするの難しそうですね 頑張ってくださいね！」などと、応援の声が多数寄せられている。