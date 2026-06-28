「危ないですよ、コイツらのシュート。骨折れますよ」日本代表の居残りシュート練習で名波浩コーチが記者団に“警告”！ その直後…【W杯】
2026年６月27日（現地時間28日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が、ブラジル戦に向けて、27日にはナッシュビルSCのトレーニングセンターで全体練習を行なった。
この日の練習は冒頭から非公開となり、メディアに公開されたのは最後の約20分間。ロンドやミニゲームなどを行なって全体練習を終えると、記者団がゴール裏を通り過ぎようとした際、名波浩コーチがこう”警告”した。
「危ないですよ、コイツらのシュート。骨折れますよ」
塩貝健人をはじめ、数人の選手が居残り練習でシュートを打ち込もうとしていた。その直後、「危ない！」という声とともに、ゴール裏へボールがひとつ飛んできた。
間近で迫力あるシュートを見たい気持ちもあるが、ブラジル戦を前に骨折だけは勘弁してほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
この日の練習は冒頭から非公開となり、メディアに公開されたのは最後の約20分間。ロンドやミニゲームなどを行なって全体練習を終えると、記者団がゴール裏を通り過ぎようとした際、名波浩コーチがこう”警告”した。
塩貝健人をはじめ、数人の選手が居残り練習でシュートを打ち込もうとしていた。その直後、「危ない！」という声とともに、ゴール裏へボールがひとつ飛んできた。
間近で迫力あるシュートを見たい気持ちもあるが、ブラジル戦を前に骨折だけは勘弁してほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神