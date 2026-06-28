地震が続いています。28日午前5時21分ごろ、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。最大震度5弱を観測したのは、青森県の八戸市、岩手県の普代村です。

■震度5弱

□青森県

八戸市

□岩手県

普代村

■震度4

□青森県

三沢市 野辺地町 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

三戸町 五戸町 青森南部町

階上町 平内町 東通村



□岩手県

野田村 盛岡市 八幡平市

滝沢市 矢巾町 軽米町

■震度3

□青森県

十和田市 横浜町 六ヶ所村

田子町 新郷村 青森市

外ヶ浜町 むつ市



□岩手県

宮古市 久慈市 岩泉町

田野畑村 岩手洋野町 二戸市

雫石町 葛巻町 岩手町

紫波町 九戸村 一戸町

釜石市 住田町 大槌町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 金ケ崎町

平泉町



□北海道

函館市 新冠町



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 丸森町

石巻市



□秋田県

三種町 大館市 鹿角市

北秋田市 大仙市

■震度2

□青森県

五所川原市 つがる市 今別町

蓬田村 板柳町 鶴田町

中泊町 大間町 佐井村

弘前市 黒石市 平川市

鰺ヶ沢町 西目屋村 藤崎町

田舎館村



□岩手県

山田町 大船渡市 陸前高田市

西和賀町



□北海道

渡島北斗市 七飯町 新ひだか町

新篠津村 札幌北区 札幌東区

札幌手稲区 千歳市 恵庭市

福島町 知内町 木古内町

上ノ国町 厚沢部町 南幌町

長沼町 壮瞥町 室蘭市

苫小牧市 白老町 厚真町

安平町 むかわ町 日高地方日高町

平取町 浦河町 様似町

帯広市 音更町 芽室町

浦幌町 中札内村 十勝大樹町

釧路市



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 村田町

宮城川崎町 亘理町 山元町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

東松島市 松島町 利府町

大郷町 大衡村



□秋田県

能代市 潟上市 藤里町

五城目町 井川町 小坂町

上小阿仁村 横手市 湯沢市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

東成瀬村 秋田市 由利本荘市

にかほ市



□山形県

鶴岡市 酒田市 三川町

庄内町 遊佐町 真室川町

上山市 村山市 天童市

山辺町 中山町 米沢市

南陽市 高畠町 山形川西町

白鷹町 飯豊町



□福島県

福島市 郡山市 福島伊達市

桑折町 国見町 西郷村

泉崎村 いわき市 相馬市

南相馬市 双葉町 浪江町

新地町



□茨城県

常陸太田市 笠間市



□埼玉県

加須市



□新潟県

村上市

■震度1

□青森県

深浦町 大鰐町



□北海道

鹿部町 渡島森町 石狩市

当別町 札幌中央区 札幌白石区

札幌豊平区 札幌南区 札幌厚別区

札幌清田区 江別市 北広島市

渡島松前町 檜山江差町 乙部町

夕張市 岩見沢市 美唄市

三笠市 由仁町 月形町

胆振伊達市 豊浦町 洞爺湖町

登別市 えりも町 士幌町

十勝清水町 幕別町 十勝池田町

本別町 広尾町 浜中町

標茶町 白糠町 八雲町

長万部町 小樽市 赤井川村

ニセコ町 真狩村 喜茂別町

倶知安町 芦別市 富良野市

北見市 上士幌町 鹿追町

新得町 標津町 別海町

根室市



□宮城県

南三陸町 白石市 七ヶ宿町

柴田町 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 多賀城市 富谷市

七ヶ浜町 大和町 女川町



□秋田県

男鹿市 八峰町 八郎潟町

大潟村



□山形県

新庄市 山形金山町 最上町

舟形町 大蔵村 鮭川村

戸沢村 山形市 寒河江市

東根市 尾花沢市 河北町

西川町 山形朝日町 大江町

大石田町 山形小国町



□福島県

白河市 須賀川市 二本松市

田村市 本宮市 川俣町

大玉村 天栄村 矢吹町

棚倉町 玉川村 浅川町

古殿町 福島広野町 楢葉町

川内村 大熊町 猪苗代町



□茨城県

水戸市 常陸大宮市 土浦市

石岡市 下妻市 常総市

つくば市 潮来市 筑西市

坂東市



□埼玉県

熊谷市 行田市 羽生市

鴻巣市 久喜市 吉見町

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま浦和区 さいたま緑区 春日部市

草加市 幸手市 鶴ヶ島市

吉川市 毛呂山町 川島町

宮代町 松伏町



□新潟県

新発田市 阿賀野市 南魚沼市



□栃木県

小山市



□群馬県

太田市 館林市 板倉町

群馬明和町 邑楽町



□千葉県

香取市 千葉美浜区 市川市

浦安市



□山梨県

忍野村



□長野県

長野南牧村