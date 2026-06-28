米プロフットボールNFLレイダーズとドラフト外新人として契約したキッカー松澤寛政（27）が27日、大阪府東大阪市で行われている大相撲二所ノ関部屋の合宿を訪問した。大のアメフトファンでスポニチ評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が自身のコラムでNFL挑戦を応援する記事を寄稿。それに感激した松澤が親方にあいさつとお礼を兼ね訪問が実現した。

二所ノ関親方は「これからが大変ですけど、ぜひ残ってほしい。向上心もあるし、いいっすね」と期待。松澤は「凄く気さくな方でびっくり。興味を持っていただいて光栄ですし、僕もアメリカでの相撲人気に貢献できれば」と恩返しを誓った。

相撲は子供の頃から見る機会があり「興味もあった」というが、稽古を見るのは初体験。幕下以下の申し合いや横綱・大の里の迫力十分の稽古を真剣なまなざしで見学し、稽古後には大の里とも親交を深めた。「横綱にはアスリート像などをお聞きできた。素晴らしい時間でした」。競技は違っても参考になることも多かったようで「はだしはいいなと感じました。四股、股割り、基礎を大事にしている。アスリートとして参考にしたい」と目を細めた。

現在は1週間ほどのリフレッシュ期間中で7月上旬には渡米。約2週間の合宿、8月のオープン戦を経て8月下旬にも決まる開幕ロースター（53人）入りを目指す。日本人初の快挙に向け「自分の努力次第でどうにでもなる。自分に集中して頑張りたいです」と夢舞台への思いをはせた。（黒田 健司郎）

◇松澤 寛政（まつざわ・かんせい）1999年（平11）1月8日生まれ、千葉県市川市出身の27歳。幕張総合高サッカー部3年時はFWで選手権千葉県大会16強。20歳でアメフトに転身。アルバイト生活で資金をため、独学でキックと英語を磨いた。23年にハワイ大に編入し、25年にブレーク。全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴリーのFBSで開幕から25回連続フィールドゴール成功のタイ記録を達成。「Tokyo Toe（東京の爪先）」の愛称がついた。1メートル88、91キロ。