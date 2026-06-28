◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦（2026年6月28日）

いよいよ28日（日本時間29日）から決勝トーナメントが幕を開ける。南アフリカをA組最下位から大逆転での2位突破に導いた立役者、FWタペロ・マセコ（22）は“662日間の空白”を経て夢舞台に立っている。

昨年8月、自身のSNSで告白した。「最近は情熱が薄れてきたような気がする。心の中は空虚な感じなんだ」。22年に18歳で代表デビューするなど若くして台頭。一方、23年夏に加入した同国の強豪マメロディ・サンダウンズでは出番が減り、トップチームでの公式戦の先発は24年4月が最後となっていた。

今年1月、キプロスのAELリマソルに期限付き移籍。2月に1年10カ月ぶりの先発を果たした。「僕は忍耐を学んだ。謙虚さを学んだ。そして自分が何者なのかを学んだ」。セラピーにも通い、新天地で心身は復活。W杯の切符をつかんだ。

第3戦の韓国戦では突破を決める決勝点を奪い、若い頃の自分に何を伝えたいかを聞かれると答えた。「夢を持ち続けろということ」。どん底からはい上がった22歳は、タフにゴールに迫る。