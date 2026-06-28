夏の福島開幕初日は芝、ダート、障害でコースレコードが誕生した。

この日は前日の雨が急速に乾いたことで芝の状態はみるみる回復。11RのバーデンバーデンCは、1番人気マリアイリダータ（牝4＝田中博、父ドゥラメンテ）が1分56秒7のレコードV。前半5F59秒0で流れたレースが後半でさらに加速した。田中博師は「右回りの3、4コーナーでモタつくかなと思ったが、スッと取り付けていた。直線も思った以上に抜け出してくれたし、ずいぶんメリハリを付けられるようになった。4歳になって本格化してきているのかもしれません」と納得の表情だった。

奇麗に生えそろった芝はまさに絶好。4Rの障害オープンはミレニアムヒロイン（牝5＝池上、父スクリーンヒーロー）が2分56秒6で快勝。やや重でのレコード樹立となった。

一方、前日の雨で脚抜きの良かったダートも9Rさくらんぼ特別でレコード誕生。アメリカンチケット（セン5＝藤原、父ジャスティファイ）が1分6秒0の快記録を叩き出した。現行のダート1150メートルは福島のみでの施行のため、これが日本レコード更新となった。